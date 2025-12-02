Затримали ексзаступника міністра енергетики: у чому його підозрюють

Правоохоронці затримали колишнього першого заступника Міністра енергетики України (працював до липня 2025-го), який до цього займав топпосаду в «Енергоатомі».

За даними СБУ, його підозрюють в організації злочинної схеми із заволодіння коштами держбюджету України.

Генпрокурор України Руслан Кравченко інформує, що йдеться про маніпуляції під час укладення договору обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду.

За даними слідства, 1 серпня 2022 року посадовець уклав з ПАТ «Просто-Страхування» договір страхування на 105,642 млн грн, а 12 серпня він підписав додаткову угоду і підвищив суму договору до 130,925 млн грн без належних підстав.

«Факт штучного завищення вартості підтверджений: внутрішніми перевірками, документальними ревізіями та судово-економічною експертизою. Результат однозначний: вартість послуг завищена на 18,6 млн грн, і саме ця сума була фактично виведена зі стратегічного підприємства. Це не просто корупція. Під час вивчення структури власності ПАТ «Просто-Страхування» ми вийшли на ланцюг афілійованих компаній, що веде до російського фінансового сектору», – заявив Кравченко.

Генпрокурор підкреслив, що фінансові ланцюжки ведуть до російського холдингу «РЕСО».

Наразі топчиновнику повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб). Йому готуються обрати запобіжний захід.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні проводять розслідування щодо масштабних розкрадань у компанії «Енергоатом». За версією НАБУ, у центрі корупційної схеми був Тимур Міндіч, співвласник студії «Квартал 95» та соратник Володимира Зеленського. Міндіч виїхав з України.