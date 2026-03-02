Live

16-річного одесита підозрюють в організації теракту в центрі Харкова

Події 12:00   02.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
За даними слідства, 16-річного одесита завербували російські спецслужби, коли той шукав спосіб легкого заробітку у ТГ-каналах. 

Ворог пообіцяв хлопцеві гроші, якщо той влаштує теракт у центрі Харкова, передають в УСБУ на Харківщині.

“Він прибув до Харкова, де отримав від куратора з рф координати схрону, з якого дістав 4 кг вибухівки, мобільний телефон та інші комплектуючі для СВП. Потім агент відніс «пакунок» до готельного номеру, щоб зібрати саморобну бомбу за інструкцією від російського спецслужбіста”, – пишуть силовики.

Затримали ймовірного агента ГРУ у Харкові

Після цього росіяни мали передати хлопцеві локацію квартири та ключі від неї, щоб ймовірний зрадник міг встановити там вибухівку, а також залишити телефон із віддаленим доступом.

Далі рашисти мали організувати фейковий виклик на 102, щоб «заманити» поліцейський патруль на місце спланованого теракту і підірвати правоохоронців“, – додали в СБУ.

Проте правоохоронці заздалегідь розкрили ворожий задум і затримали хлопця у готелі, поки той закінчував виготовлення вибухівки. Під час обшуків у затриманого також вилучили саморобну бомбу та смартфон із доказами роботи на ворога. Хлопцю вже вручили підозру. Тепер йому загрожує 12 років ув’язнення.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
