У Харкові чоловік 31 грудня стріляв у військовослужбовців ТЦК

Події 14:11   31.12.2025
Оксана Горун
Напад стався о 9 ранку 31 грудня в Немишлянському районі, на вулиці Харківських Дивізій, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Зіткнення зі співробітниками ТЦК відбулося на ґрунті перевірки документів у водія автомобіля.

“42-річний кермувальник здійснив постріл у бік військовослужбовця Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, після чого втік з місця події”, – поінформували у відділі комунікації ГУНП.

Військовослужбовець ТЦК тілесних ушкоджень не зазнав, але куля зіпсувала його форму, зазначили поліціянти. Щоб знайти стрільця, провели спеціальну поліцейську операцію. Передбачуваного винуватця виявили протягом кількох годин та затримали.

“За даним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі”, – повідомили в Нацполіції.

Наразі затриманому готуються повідомити про підозру.

Нагадаємо, раніше у Львові чоловік напав на співробітників ТЦК із ножем. Через поранення загинув один із військовослужбовців – уродженець Харкова, ветеран АТО Юрій Бондаренко.

Автор: Оксана Горун
