Двох монахів у Харкові підозрюють у злочинах проти дітей: подробиці від СБУ
Правоохоронці затримали у Харкові двох представників однієї з релігійних громад Харківської єпархії УПЦ (МП). Слідство вважає, що чоловіки причетні до злочинів проти статевої свободи та недоторканості дітей.
За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, фігуранти – двоє монахів чоловічого монастиря, які діяли окремо, однак були обізнані про злочини один одного.
«Один із них, 52-річний чернець, займався виготовленням порнографічних матеріалів. Він входив у довіру до дітей, зокрема запрошував їх до місця свого проживання, після чого вчиняв щодо них протиправні дії та фіксував це на власний телефон», – встановили правоохоронці.
Фігуранта затримали за місцем проживання. Під час обшуку силовики вилучили мобільні телефони з доказами. За результатами проведеної експертизи підтверджено, що вилучені матеріали мають порнографічний характер.
Інший фігурант – 24-річний ієромонах цього ж монастиря. СБУ повідомляє, що його підозрюють у вчиненні дій сексуального характеру щодо неповнолітньої особи.
52-річному монаху повідомили про підозру за чч. 1, 3 ст. 301-1 ККУ (виготовлення дитячої порнографії та зберігання дитячої порнографії). Йому вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою.
24-річному чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 155 ККУ (вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку).
Тривають слідчо-оперативні дії.
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: затримали, новини Харкова, СБУ, УПЦ;
Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2026 в 14:30;