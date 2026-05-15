Сьогодні 15 травня 2026: яке свято та день в історії

15 травня – День сім’ї в Україні та Міжнародний день сім’ї. У цей день 1157 року кияни позбулися першого московського загарбника – отруїли Юрія Долгорукого. У 1845-му в Харківській області народився Нобелівський лауреат Ілля Мечников. У 1848-му на Галичині скасували селянські повинності. У 1873-му народився Павло Скоропадський. У 1905-му в США заснували Лас-Вегас. У 1948-му почалася Перша арабо-ізраїльська війна. У 1955-му здобула післявоєнну незалежність Австрія. У 2022-му бійці харківської ТрО під час контрнаступу вийшли на державний кордон із РФ, а Україна перемогла у Євробаченні.

Свята та пам’ятні дати 15 травня

У світі – Міжнародний день захисту клімату.

Третя п’ятниця травня – це Всесвітній день видів що перебувають під загрозою зникнення та Міжнародний день віртуальних помічників.

Також сьогодні: Міжнародний день тих, хто відмовляється від військової служби за переконаннями совісті, Міжнародний день обізнаності про метод “кенгуру” у виходженні недоношених дітей, День поширення інформації про гіперемезис вагітних (важку форму ранкової нудоти), День розповсюдження інформації про судинні родимки, Міжнародний день поширення інформації про мукополісахаридоз, Міжнародний день поширення інформації про хворобу Гантінгтона, День солом’яного бриля.

15 травня в історії

15 травня 1157 року кияни позбулися першого московського загарбника: на бенкеті у київського боярина Петрили отруїли князя Суздальського та (незаконно) Київського Юрія Долгорукого. Докладніше.

15 травня 1845 року в Харківській області (у сучасному Куп’янському районі) народився майбутній Нобелівський лауреат Ілля Мечников. Докладніше.

15 травня 1848 року скасували селянські повинності (за фактом – кріпацтво) на Галичині, що входила на той час до складу Австрії. Докладніше.

15 травня 1873 року народився Павло Скоропадський, гетьман Української Держави.

15 травня 1905 року серед пустелі Мохаве в США заснували майбутній ігровий рай – місто Лас-Вегас. Докладніше.

15 травня 1948 року – наступного дня після проголошення створення Держави Ізраїль – розпочалася Перша арабо-ізраїльська війна. Докладніше.

15 травня 1955 року відновлено державність Австрії. Докладніше.

15 травня 1992 року створили “кишенькове російське НАТО” – ОДКБ. Докладніше.

15 травня 2022 року “Kalush Orchestra” із треком “Стефанія” переміг на Євробаченні. Докладніше.

15 травня 2022 року харківський 227-й батальйон 127-ї бригади Сил територіальної оборони ЗСУ витіснив росіян і вийшов на ділянку державного кордону в Харківській області. Звідти воїни записали звернення до Президента України Володимира Зеленського.

Церковне свято 15 травня

15 травня християни вшановують пам’ять преподобного Пахомія Великого. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо весь день тепло, то й літо буде теплим.

Якщо під час заходу сонця небо червоне – до грозового літа.

Якщо дме сильний холодний вітер, то травень буде прохолодним, а літо – пізнім.

Що не можна робити 15 травня

Жінкам не можна займатися рукоділлям, що пов’язано з гострими предметами – голками або спицями.

Не можна залишати в будинку безлад, немитий посуд, розкидані речі.

Не можна витиратися чужим рушником.

Жінкам не варто розповідати нікому про своє особисте життя.