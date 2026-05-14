Десятки постраждалих у Харкові, бусифікація, обшуки – підсумки 14 травня

29 людей постраждали в Харкові внаслідок російських ранкових ударів. РФ добу атакувала Україну, використавши понад 1500 БпЛА та 50 ракет. У Харкові знову наробили галасу “заходи з оповіщення”. У мерії Харкова відбулися обшуки. Близько 850 жителів залишається в Куп’янській громаді. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 14 травня.

«Шахеди» влучили по самому середмістю та густонаселеному району. За даними облпрокуратури, внаслідок «прильоту» неподалік станції метро «Університет» постраждали 15 людей – десять жінок і п’ять чоловіків. Пошкоджена зупинка громадського транспорту, а також кіоски та кав’ярні навколо. На Салтівці безпілотник влучив між багатоповерхівками, повідомив речник мерії Юрій Сідоренко. Навколо вилетіло близько пів тисячі вікон. Постраждали 14 людей, серед яких троє дітей. Вони отримали гостру реакцію на стрес. Серед дорослих є поранені – здебільшого, склом. Сідоренко відзначив: багато безпілотників збила ППО. Але ще один із них завдав удару по об’єкту залізничної інфраструктури, горів тепловоз. У кількох локаціях впали уламки. За підрахунками мерії, в місті пошкоджено 18 будівель.

Значно важчі наслідки мала масована повітряна атака по столиці України. У Києві російська ракета зруйнувала багатоповерхівку в Дарницькому районі. ДСНС повідомляла про вісім загиблих, серед яких 12-річна дитина. Ще низку людей вважають безвісти зниклими. Розбір завалів триває. Загалом у столиці постраждало майже пів сотні цивільних. За даними президента України Володимира Зеленського, за останню добу для терору України ворог використав понад півтори тисячі дронів і пів сотні ракет.

Таке повідомлення, підкріплене відео, розповсюдили харківські телеграм-канали. За версією соцмереж, дівчинку батьки привезли до школи, але там її батька нібито зустріли співробітники ТЦК і доправили до своєї автівки. За тією ж версією, мати опинилася в бусику, адже намагалася врятувати чоловіка. Що з цього правда, наразі розбираються правоохоронці. У Нацполіції Харківщини поінформували: попередньо встановили, що під час перевірки військово-облікових документів невідомі у військовій формі затримали чоловіка сорока 44 років. Поруч із ним були дружина та малолітня донька. За наявною інформацією, проти чоловіка застосували сльозогінний газ. Дані про подію внесли до Єдиного обліку. У Харківському ОТЦК прокоментували, що призначили службове розслідування.

Міський голова Ігор Терехов, коментуючи ситуацію, підкреслив, що серед його підлеглих немає недоторканних. Він також пообіцяв створити комісію, яка проаналізує діяльність чиновників.

З них приблизно 330 в Куп’янську, повідомив начальник РВА Андрій Канашевич. Більшість людей знаходиться на правобережжі. Місто повністю під контролем ЗСУ. Проте його продовжують перетворювати на суцільні руїни. За оцінкою Канашевича, наразі неможливо знайти хоча б один вцілілий будинок.

