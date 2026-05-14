Туман, дощ, гроза: прогноз погоди по Харкову та області на 15 травня
У п’ятницю, 15 травня, у Харкові та області — мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень місцями невеликий дощ, гроза. Вночі та вранці туман, видимість 200 – 500 метрів.
У Харкові вночі термометри показуватимуть 9–11 градусів тепла, вдень – 17–19, повідомили у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області нічна температура становитиме 9–14 градусів зі знаком «плюс», удень – 15–20.
Вітер південний, 5-10 м/с.
“Завтра вже середина травня і погода потроху вирівнюється. 15 травня потепліє на кілька градусів, найтепліше буде в західних областях, +20 – +24 градуси. На решті території України протягом дня +18 – +20 градусів. Дощі пройдуть у східних областях, подекуди на заході та на півночі, окремі дощики можливі у центрі, хоча й не без сонечка”, – пише синоптикиня Наталка Діденко.
Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2026 в 20:34;