Туман, дощ, гроза: прогноз погоди по Харкову та області на 15 травня

У п’ятницю, 15 травня, у Харкові та області — мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень місцями невеликий дощ, гроза. Вночі та вранці туман, видимість 200 – 500 метрів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть 9–11 градусів тепла, вдень – 17–19, повідомили у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура становитиме 9–14 градусів зі знаком «плюс», удень – 15–20.

Вітер південний, 5-10 м/с.

“Завтра вже середина травня і погода потроху вирівнюється. 15 травня потепліє на кілька градусів, найтепліше буде в західних областях, +20 – +24 градуси. На решті території України протягом дня +18 – +20 градусів. Дощі пройдуть у східних областях, подекуди на заході та на півночі, окремі дощики можливі у центрі, хоча й не без сонечка”, – пише синоптикиня Наталка Діденко.