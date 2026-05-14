До кінця доби у Харкові й області буде небезпечно: попередження синоптиків
У Регіональному центрі з гідрометеорології опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині сьогодні, 14 травня.
«В найближчу годину з утриманням до кінця доби 14 травня очікуються: по місту шквал, 15 – 20 м/с, град; по області шквали, 15 – 20 м/с, місцями град», – пишуть синоптики.
Цим явищам присвоїли I рівень небезпечності, жовтий.
Нагадаємо, вдень у Харкові чули грім. У Регіональному центрі з гідрометеорології повідомляли, що сьогодні у місті та області очікується гроза. Небезпечна погода, за даними синоптиків, утримається до кінця доби. Зважаючи на це, на Харківщині оголосили І рівень небезпеки.
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: новини Харкова, синоптики, шквал
Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2026 в 15:37;