До кінця доби у Харкові й області буде небезпечно: попередження синоптиків

Суспільство 15:37   14.05.2026
Вікторія Яковенко
У Регіональному центрі з гідрометеорології опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині сьогодні, 14 травня.

«В найближчу годину з утриманням до кінця доби 14 травня очікуються: по місту шквал, 15 – 20 м/с, град; по області шквали, 15 – 20 м/с, місцями град», – пишуть синоптики.

Цим явищам присвоїли I рівень небезпечності, жовтий.

Нагадаємо, вдень у Харкові чули грім. У Регіональному центрі з гідрометеорології повідомляли, що сьогодні у місті та області очікується гроза. Небезпечна погода, за даними синоптиків, утримається до кінця доби. Зважаючи на це, на Харківщині оголосили І рівень небезпеки.

  • • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2026 в 15:37;

