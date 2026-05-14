До кінця доби у Харкові й області буде небезпечно: попередження синоптиків

У Регіональному центрі з гідрометеорології опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині сьогодні, 14 травня.

«В найближчу годину з утриманням до кінця доби 14 травня очікуються: по місту шквал, 15 – 20 м/с, град; по області шквали, 15 – 20 м/с, місцями град», – пишуть синоптики.

Цим явищам присвоїли I рівень небезпечності, жовтий.

