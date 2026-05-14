Небезпечна гроза насувається на Харківщину

У Харківському регіональному центрі з гідрометеорології повідомили, що сьогодні, 14 травня, у Харкові та області очікується гроза.

“У найближчу годину з утриманням до кінця доби 14 травня по місту та області очікується гроза”, – написали синоптики.

Зважаючи на це, на Харківщині оголосили І рівень небезпеки.

Нагадаємо, напередодні 13 травня синоптики оголошували І рівень небезпеки (жовтий) на Харківщині – тоді на Харків та область насувалась небезпечна гроза. Мешканців закликали бути обережними, уникати знаходження біля старих та неміцних конструкцій, дерев та ліній електропередачі. Під час грози краще залишатися у приміщенні.