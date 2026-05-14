Небезпечна гроза насувається на Харківщину
У Харківському регіональному центрі з гідрометеорології повідомили, що сьогодні, 14 травня, у Харкові та області очікується гроза.
“У найближчу годину з утриманням до кінця доби 14 травня по місту та області очікується гроза”, – написали синоптики.
Зважаючи на це, на Харківщині оголосили І рівень небезпеки.
Нагадаємо, напередодні 13 травня синоптики оголошували І рівень небезпеки (жовтий) на Харківщині – тоді на Харків та область насувалась небезпечна гроза. Мешканців закликали бути обережними, уникати знаходження біля старих та неміцних конструкцій, дерев та ліній електропередачі. Під час грози краще залишатися у приміщенні.
Читайте також: «Легко точно не буде»: Терехов дав прогноз, якою буде наступна зима
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Небезпечна гроза насувається на Харківщину», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2026 в 10:38;