Сильний вітер і гроза: до кінця доби в Харкові та області буде небезпечно

Суспільство 16:44   17.04.2026
Вікторія Яковенко
У Регіональному центрі з гідрометеорології опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині сьогодні, 17 квітня.

«У найближчу годину зі збереженням до кінця доби по місту та області очікуються гроза, пориви вітру, 15 – 20 м/с», – зазначили синоптики.

Таким явищам присвоїли I рівень небезпечності, жовтий.

Нагадаємо, обрізку дерев, якщо хтось не встиг, можна проводити і зараз, але обережно. Висаджувати рослини теж не пізно — особливо ті, що продаються в контейнерах або не пішли в активний ріст, розповів «Об’єктиву» заступник директора ботанічного саду Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна Олександр Альохін.

