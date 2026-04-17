Сильний вітер і гроза: до кінця доби в Харкові та області буде небезпечно

У Регіональному центрі з гідрометеорології опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині сьогодні, 17 квітня.

«У найближчу годину зі збереженням до кінця доби по місту та області очікуються гроза, пориви вітру, 15 – 20 м/с», – зазначили синоптики.

Таким явищам присвоїли I рівень небезпечності, жовтий.

