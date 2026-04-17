Загубив понад 31,6 млн грн у декларації: судитимуть ексдепутата з Харківщини

Події 17:58   17.04.2026
Оксана Якушко
50-річний ексдепутат Харківської райради постане перед судом через те, що навмисно вніс у щорічну декларацію неправдиві відомості, повідомляє обласна прокуратура.

Ексчиновник не зазначив у декларації автомобіль Porsche Cayenne, який придбав за 1,3 млн та згодом продав за 1,4 млн гривень. Також ексдепутат «забув» додати інформацію про позику від фізичної особи у розмірі 700 тис. євро, що за офіційним курсом НБУ складає понад 28,7 млн гривень. Також не вказав залишки коштів на рахунках у кількох банках і доходи у вигляді процентів.

У поданій декларації вказана сума відрізнялася від справжніх статків на понад 31,6 млн гривень.

Влітку 2025 року повноваження цього депутата достроково припинили.

У січні 2026 року правоохоронці викрили колишнього чиновника в Одесі, де він наразі тимчасово проживає, і повідомили про підозру. Прокурор Харківської обласної прокуратури направив до суду стосовно нього обвинувальний акт за фактом внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації

Справу розгляне Київський райсуд Харкова.

  • • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2026 в 17:58;

