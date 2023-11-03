Голову ВЛК та її помічників, що робили довідки ухилянтам, судитимуть у Харкові

Голова військово-лікарської комісії однієї з лікарень Харківської області, діючи спільно з іншими членами ВЛК та співробітником медичної установи, допомагав військовозобов’язаним ухилятися від призову, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Лікарі за гроші видавали громадянам призовного віку висновки лікарів, акти дослідження здоровʼя та довідки ВЛК про визнання їх непридатними до військової служби за станом здоров’я. На підставі цих документів військовозобов’язані отримували право на звільнення від призову.

При цьому частина військовозобов’язаних навіть не прибувала для проходження ВЛК.

Комунікація між медиками і «клієнтами»-ухилянтами була через третіх осіб. Посередники, чоловік і жінка, домовлялись із військовозобов’язаними щодо деталей «угоди» та називали ціну. Вона коливалась від $3 до $5 тисяч.

Лікарі за гроші видавали громадянам призовного віку висновки лікарів, акти дослідження здоровʼя та довідки ВЛК про визнання їх непридатними до військової служби за станом здоров’я. На підставі цих документів військовозобов’язані отримували право на звільнення від призову.

При цьому частина військовозобов’язаних навіть не прибувала для проходження ВЛК.

Комунікація між медиками і «клієнтами»-ухилянтами була через третіх осіб. Посередники, чоловік і жінка, домовлялись із військовозобов’язаними щодо деталей «угоди» та називали ціну. Вона коливалась від $3 до $5 тисяч.