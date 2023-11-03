Голову ВВК и его помощников, делавших справки уклонистам, осудят в Харькове
Глава военно-врачебной комиссии одной из больниц Харьковской области, действуя совместно с другими членами ВВК и сотрудником медицинского учреждения, помогал военнообязанным уклоняться от призыва, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Врачи за деньги выдавали мужчинам призывного возраста заключения врачей, акты исследования здоровья и справки ВВК о признании их непригодными к военной службе по состоянию здоровья. На основании этих документов военнообязанные получали право на освобождение от призыва.
При этом часть военнообязанных даже не прибывала для прохождения ВВК.
Коммуникация между медиками и «клиентами»-уклончанами была из-за третьих лиц. Посредники, мужчина и женщина, договаривались с военнообязанными по поводу деталей «соглашения» и называли цену. Она колебалась от $3 до $5 тысяч.
Участники сделки предлагали свои «услуги» даже тем лицам, которые действительно по состоянию здоровья не должны были проходить военную службу.
Во время обысков по местам работы и проживания обвиняемых изъяли более $30 тыс. долларов США, черновые записи, медицинские документы и другие доказательства противоправной деятельности.
Новобаварская окружная прокуратура Харькова направила в суд обвинительные акты в отношении председателя военно-врачебной комиссии по факту служебного подлога (ч. 1 ст. 366 УК Украины), а также в отношении двух членов ВВК и сотрудника больницы по факту составления и использования заведомо подложных официальных документов (ч 2, 4 ст.358 УК Украины).
Обвинительный акт рассмотрят в Нововодолажском районном суде Харьковской области.
Председателю врачебной комиссии грозит ограничение свободы сроком до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, другим трем обвиняемым — до 2 лет ограничения свободы.
Также в суд направлены обвинительные акты в отношении двух посредников.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: ВЛК, обвинение, состояние здоровья, справка, суд, уклонист, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 3 ноября 2023 в 17:46;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава военно-врачебной комиссии одной из больниц Харьковской области, действуя совместно с другими членами ВЛК и сотрудником медицинского учреждения, помогал военнообязанным уклоняться от призыва, сообщила Харьковская областная прокуратура.".