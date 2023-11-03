Голову ВВК и его помощников, делавших справки уклонистам, осудят в Харькове

Глава военно-врачебной комиссии одной из больниц Харьковской области, действуя совместно с другими членами ВВК и сотрудником медицинского учреждения, помогал военнообязанным уклоняться от призыва, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Врачи за деньги выдавали мужчинам призывного возраста заключения врачей, акты исследования здоровья и справки ВВК о признании их непригодными к военной службе по состоянию здоровья. На основании этих документов военнообязанные получали право на освобождение от призыва.

При этом часть военнообязанных даже не прибывала для прохождения ВВК.

Коммуникация между медиками и «клиентами»-уклончанами была из-за третьих лиц. Посредники, мужчина и женщина, договаривались с военнообязанными по поводу деталей «соглашения» и называли цену. Она колебалась от $3 до $5 тысяч.

Участники сделки предлагали свои «услуги» даже тем лицам, которые действительно по состоянию здоровья не должны были проходить военную службу.

Во время обысков по местам работы и проживания обвиняемых изъяли более $30 тыс. долларов США, черновые записи, медицинские документы и другие доказательства противоправной деятельности.

Новобаварская окружная прокуратура Харькова направила в суд обвинительные акты в отношении председателя военно-врачебной комиссии по факту служебного подлога (ч. 1 ст. 366 УК Украины), а также в отношении двух членов ВВК и сотрудника больницы по факту составления и использования заведомо подложных официальных документов (ч 2, 4 ст.358 УК Украины).

Обвинительный акт рассмотрят в Нововодолажском районном суде Харьковской области.

Председателю врачебной комиссии грозит ограничение свободы сроком до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, другим трем обвиняемым — до 2 лет ограничения свободы.

Также в суд направлены обвинительные акты в отношении двух посредников.