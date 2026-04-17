Забыл более 31,6 млн грн в декларации: будут судить экс-депутата с Харьковщины
50-летний экс-депутат Харьковского райсовета предстанет перед судом из-за того, что намеренно внес в ежегодную декларацию ложные сведения, сообщает областная прокуратура.
Экс-чиновник не указал в декларации автомобиль Porsche Cayenne, который купил за 1,3 млн и впоследствии продал за 1,4 млн гривен. Также эксдепутат «забыл» добавить информацию о ссуде от физлица в размере 700 тыс. евро, что по официальному курсу НБУ составляет более 28,7 млн гривен. Также не указал остатки средств на счетах в банках и доходы в виде процентов.
В поданной декларации указанная сумма отличалась от настоящего состояния более чем на 31,6 млн гривен.
Летом 2025 полномочия этого депутата досрочно прекратили.
В январе 2026 года правоохранители разоблачили бывшего чиновника в Одессе, где он временно проживает, и сообщили ему о подозрении. Прокурор Харьковской областной прокуратуры направил в суд в отношении него обвинительный акт по факту внесения заведомо недостоверных сведений в декларацию
Дело рассмотрит Киевский райсуд Харькова.
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обвинение, суд, харьковский район, экс-депутат;
- • Дата публикации материала: 17 апреля 2026 в 17:58;