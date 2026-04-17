Live

Забыл более 31,6 млн грн в декларации: будут судить экс-депутата с Харьковщины

Происшествия 17:58   17.04.2026
Оксана Якушко
50-летний экс-депутат Харьковского райсовета предстанет перед судом из-за того, что намеренно внес в ежегодную декларацию ложные сведения, сообщает областная прокуратура.

Экс-чиновник не указал в декларации автомобиль Porsche Cayenne, который купил за 1,3 млн и впоследствии продал за 1,4 млн гривен. Также эксдепутат «забыл» добавить информацию о ссуде от физлица в размере 700 тыс. евро, что по официальному курсу НБУ составляет более 28,7 млн ​​гривен. Также не указал остатки средств на счетах в банках и доходы в виде процентов.

В поданной декларации указанная сумма отличалась от настоящего состояния более чем на 31,6 млн гривен.

Летом 2025 полномочия этого депутата досрочно прекратили.
В январе 2026 года правоохранители разоблачили бывшего чиновника в Одессе, где он временно проживает, и сообщили ему о подозрении. Прокурор Харьковской областной прокуратуры направил в суд в отношении него обвинительный акт по факту внесения заведомо недостоверных сведений в декларацию
Дело рассмотрит Киевский райсуд Харькова.

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Забыл более 31,6 млн грн в декларации: будут судить экс-депутата с Харьковщины», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 17 апреля 2026 в 17:58;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "50-летний экс-депутат Харьковского райсовета предстанет перед судом из-за того, что намеренно внес в ежегодную декларацию ложные сведения, сообщает областная прокуратура.".