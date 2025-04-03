РФ выдала Украине при обмене военнопленными женщину, которую искали 10 лет

Более 10 лет в международном розыске находилась жительница города Златополь в Харьковской области. Она сбежала в РФ в 2014-м, чтобы избежать тюрьмы.

Однако во время очередного обмена военнопленными, который состоялся в марте, «новая родина» отправила беглянку домой.

«В марте 2025 года сотрудники уголовной полиции отделения полиции № 1 Лозовского РУП получили информацию о том, что в списки обмена военнопленных попала жительница города Златополь Лозовского района, находившаяся в международном розыске с 2014 года, — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области. — 19 марта по возвращении в Украину 35-летняя женщина была задержана. Согласно бессрочному определению Первомайского горрайонного суда, нарушительница была задержана и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей».

По информации полицейских, жительницу Златополя подозревают в организации наркопритона («организации или содержании мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Именно из-за этого она в 2014-м сбежала в РФ и находилась в международном розыске более 10 лет. Теперь полицейские направили в суд обвинительный акт в отношении этой фигурантки. Ей светит восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества.