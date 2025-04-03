Live
  • Чт 03.04.2025
  • Харьков  +13°С
  • USD 41.32
  • EUR 44.63

В Харькове будет центр поддержки для родных военнопленных: как записаться

Общество 12:10   03.04.2025
Оксана Горун
В Харькове будет центр поддержки для родных военнопленных: как записаться

Служба безопасности Украины сообщила, что в стране заработают четыре центра для родственников пленных, адрес офиса в Харькове не разглашают, но есть телефоны.

«Служба безопасности Украины, Министерство внутренних дел и Офис омбудсмена создали в разных регионах нашего государства центры поддержки для родственников военнопленных и лиц, пропавших без вести в результате российской вооруженной агрессии. В этих учреждениях можно будет получить квалифицированную помощь и исчерпывающую информацию об алгоритме действий по возвращению из плена своих родных, а также рекомендации, как избежать мошеннических схем», — сообщила пресс-служба СБУ.

Адрес центра в Харькове не разглашают из соображений безопасности (по тем же причинам в СБУ не дали адрес центра в Николаеве, но сообщили, куда обращаться в Виннице и Львове). Жители Харьковщины, чтобы записаться на прием, могут обращаться по телефонам: (066) 428 04 01, (063) 311 35 40, (093) 168 18 51.

В центрах будут работать представители Генштаба ВСУ, полиции, СБУ, погранслужбы, Нацгвардии, Офиса омбудсмена, воинских частей и других ведомств.

Читайте также: На Харьковщине взяли в плен оккупантов: почему они подписаны на 3 ОШБр (видео)

Также семьи военнопленных и пропавших без вести могут обратиться в Объединенный центр по поиску и освобождению пленных при СБУ по телефонам: (044) 321 11 21; (098) 321 11 21; по электронному адресу united_center@ssu.gov.ua или же через мессенджеры Viber, WhatsApp, Telegram — на номер (067) 650 83 32.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Новости Харькова – главное за 3 апреля: пятый массированный обстрел города
Новости Харькова – главное за 3 апреля: пятый массированный обстрел города
03.04.2025, 11:14
«Шахед» влетел в подземный пешеходный переход в Харькове — фото
«Шахед» влетел в подземный пешеходный переход в Харькове — фото
03.04.2025, 09:22
«Сафари» на гражданских: почему отменили автобус «Купянск-Харьков» (видео)
«Сафари» на гражданских: почему отменили автобус «Купянск-Харьков» (видео)
03.04.2025, 07:47
«Я уже хотела телевизор выключить» — белгородцы ноют, что о них молчат (аудио)
«Я уже хотела телевизор выключить» — белгородцы ноют, что о них молчат (аудио)
03.04.2025, 10:33
Сегодня 3 апреля: какой праздник и день в истории
Сегодня 3 апреля: какой праздник и день в истории
03.04.2025, 06:00
Подземную выставку открыли в метро Харькова: что показывают (фото)
Подземную выставку открыли в метро Харькова: что показывают (фото)
03.04.2025, 12:25

Новости по теме:

18:11
Состояние здоровья двоих харьковчан, которых вернули из плена РФ, тяжелое
10:46
Итальянский шеф-повар наступал под Купянском: десантники — о поимке оккупанта
10:09
От пиццы до окопа на Купянщине: как итальянец оказался в ВС РФ и попал в плен
17:28
189 украинцев вернулись домой из плена — Зеленский. Есть защитники Харьковщины
19:38
Адвокат и КШ рассказали, выйдет ли харьковский студент Шкрябин из плена РФ

Вы читали новость: «В Харькове будет центр поддержки для родных военнопленных: как записаться»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 3 апреля 2025 в 12:10;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Служба безопасности Украины сообщила, что в стране заработают четыре центра для родственников пленных, адрес офиса в Харькове не разглашают, но есть телефоны".