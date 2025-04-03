В Харькове будет центр поддержки для родных военнопленных: как записаться
Служба безопасности Украины сообщила, что в стране заработают четыре центра для родственников пленных, адрес офиса в Харькове не разглашают, но есть телефоны.
«Служба безопасности Украины, Министерство внутренних дел и Офис омбудсмена создали в разных регионах нашего государства центры поддержки для родственников военнопленных и лиц, пропавших без вести в результате российской вооруженной агрессии. В этих учреждениях можно будет получить квалифицированную помощь и исчерпывающую информацию об алгоритме действий по возвращению из плена своих родных, а также рекомендации, как избежать мошеннических схем», — сообщила пресс-служба СБУ.
Адрес центра в Харькове не разглашают из соображений безопасности (по тем же причинам в СБУ не дали адрес центра в Николаеве, но сообщили, куда обращаться в Виннице и Львове). Жители Харьковщины, чтобы записаться на прием, могут обращаться по телефонам: (066) 428 04 01, (063) 311 35 40, (093) 168 18 51.
В центрах будут работать представители Генштаба ВСУ, полиции, СБУ, погранслужбы, Нацгвардии, Офиса омбудсмена, воинских частей и других ведомств.
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Также семьи военнопленных и пропавших без вести могут обратиться в Объединенный центр по поиску и освобождению пленных при СБУ по телефонам: (044) 321 11 21; (098) 321 11 21; по электронному адресу united_center@ssu.gov.ua или же через мессенджеры Viber, WhatsApp, Telegram — на номер (067) 650 83 32.
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- • Дата публикации материала: 3 апреля 2025 в 12:10;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Служба безопасности Украины сообщила, что в стране заработают четыре центра для родственников пленных, адрес офиса в Харькове не разглашают, но есть телефоны".