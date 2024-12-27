Live
  • Пт 27.12.2024
  • Харьков  -0°С
  • USD 41.84
  • EUR 43.51

На Харьковщине взяли в плен оккупантов: почему они подписаны на 3 ОШБр (видео)

Фронт 16:21   27.12.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине взяли в плен оккупантов: почему они подписаны на 3 ОШБр (видео) скриншот

Четырех военнослужащих РФ во время штурма взяли в плен бойцы роты «Warriors cartel», которые воюют на Харьковщине. Видео разговора с пленными опубликовали в Telegram-канале Третьей штурмовой бригады.

«Несколько недель подряд вражеская пехота непрерывно выдвигается на позиции Третьей штурмовой, и взвод за взводом их разбирает на атомы 2-й мехбат. Из этой группы уничтожили шестерых, а четырем повезло больше, потому что они загремели. Но не в российскую тюрьму, как обычно, а в плен к нашим бойцам», – отметили украинские воины.

Двое пленных оккупантов рассказали, что имели выбор: или «сесть» в тюрьму на десять лет, или пойти воевать на полгода. Другие объяснили, что пошли во вражескую армию за деньгами.

«Я не приехал убивать, даже ни разу не стрелял», — сказал один из оккупантов.

Также оказалось, что один из пленных – подписчик Telegram-канала 3 ОШБр.

«Я смотрел о дронах видосы», — сказал военнослужащий РФ.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика

Видео: Третья штурмовая бригада

В эфире нацмарафона заместитель командира 3 ОШБр Родион Кудряшов рассказал: некоторые пленные оккупанты также жалуются на свое командование, однако делают это по определенным причинам.

«Все это говорят исключительно для того, чтобы повысить свой юридический статус (чтобы быть в определенных обменных списках). В том числе военнопленные говорят о том, что их посылают без определенного оснащения, их посылают без поддержки артиллерии, без техники, посылают без даже питания. Они понимают, что идут в одну сторону, если они откажутся, они будут обезврежены своими военнослужащими», — отметил Кудряшов.

Видео: национальный марафон «Єдині новини»

Читайте также: У нас пленных корейцев пока нет – ОТГВ «Харьков» о ситуации на севере (видео)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Без газа останется один из районов Харькова за два дня до Нового года: адреса
Без газа останется один из районов Харькова за два дня до Нового года: адреса
27.12.2024, 15:15
Хейт за иллюминацию в Харькове: как комментируют в мэрии и горожане (видео)
Хейт за иллюминацию в Харькове: как комментируют в мэрии и горожане (видео)
27.12.2024, 10:21
Обыски у сотрудников ТЦК. Главный следователь Харьковщины сообщил подробности
Обыски у сотрудников ТЦК. Главный следователь Харьковщины сообщил подробности
27.12.2024, 14:17
В Харькове опять сменился руководитель департамента здравоохранения
В Харькове опять сменился руководитель департамента здравоохранения
26.12.2024, 11:31
Новости Харькова — главное за 27.12: обстрелы, обыски у сотрудников ТЦК и ВВК
Новости Харькова — главное за 27.12: обстрелы, обыски у сотрудников ТЦК и ВВК
27.12.2024, 16:54
НАРами били россияне по Харьковщине: где штурмовал враг, рассказали в Генштабе
НАРами били россияне по Харьковщине: где штурмовал враг, рассказали в Генштабе
27.12.2024, 16:50

Новости по теме:

14:23
«Они теряются» — 3-я штурмовая о военных КНДР на Харьковщине (видео)
11:30
«Очень сложные условия»: что мешает Третьей штурмовой на Харьковщине (видео)
14:14
ПВО бьет рекорды на Харьковщине — 3-я ОШБр о результатах за четыре месяца
14:20
На Харьковщине зачистили село, куда прорвались оккупанты (видео)
15:38
Минус более 600 оккупантов, сожгли «Солнцепек»: 3 ОШБр о неделе на Харьковщине

Вы читали новость: «На Харьковщине взяли в плен оккупантов: почему они подписаны на 3 ОШБр (видео)»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 27 декабря 2024 в 16:21;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четырех военнослужащих РФ во время штурма взяли в плен бойцы роты «Warriors cartel», которые воюют на Харьковщине. ".