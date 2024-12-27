На Харьковщине взяли в плен оккупантов: почему они подписаны на 3 ОШБр (видео)
Четырех военнослужащих РФ во время штурма взяли в плен бойцы роты «Warriors cartel», которые воюют на Харьковщине. Видео разговора с пленными опубликовали в Telegram-канале Третьей штурмовой бригады.
«Несколько недель подряд вражеская пехота непрерывно выдвигается на позиции Третьей штурмовой, и взвод за взводом их разбирает на атомы 2-й мехбат. Из этой группы уничтожили шестерых, а четырем повезло больше, потому что они загремели. Но не в российскую тюрьму, как обычно, а в плен к нашим бойцам», – отметили украинские воины.
Двое пленных оккупантов рассказали, что имели выбор: или «сесть» в тюрьму на десять лет, или пойти воевать на полгода. Другие объяснили, что пошли во вражескую армию за деньгами.
«Я не приехал убивать, даже ни разу не стрелял», — сказал один из оккупантов.
Также оказалось, что один из пленных – подписчик Telegram-канала 3 ОШБр.
«Я смотрел о дронах видосы», — сказал военнослужащий РФ.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика
Видео: Третья штурмовая бригада
В эфире нацмарафона заместитель командира 3 ОШБр Родион Кудряшов рассказал: некоторые пленные оккупанты также жалуются на свое командование, однако делают это по определенным причинам.
«Все это говорят исключительно для того, чтобы повысить свой юридический статус (чтобы быть в определенных обменных списках). В том числе военнопленные говорят о том, что их посылают без определенного оснащения, их посылают без поддержки артиллерии, без техники, посылают без даже питания. Они понимают, что идут в одну сторону, если они откажутся, они будут обезврежены своими военнослужащими», — отметил Кудряшов.
Видео: национальный марафон «Єдині новини»
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: 3 ОШБр, оккупанты, окупанти, плен, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 27 декабря 2024 в 16:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четырех военнослужащих РФ во время штурма взяли в плен бойцы роты «Warriors cartel», которые воюют на Харьковщине. ".