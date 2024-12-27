У нас пленных корейцев пока нет – ОТГВ «Харьков» о ситуации на севере (видео)
Военная обстановка на севере Харьковщины кардинально не изменилась. Она — напряженная, но контролируемая, рассказал в эфире нацмарафона пресс-секретарь ОТГВ «Харьков» Евгений Романов.
По его словам, в частности, вчера оккупанты активизировали авиацию: нанесли десять авиаударов с использованием 16 КАБов и 47 НАРов.
«Активно используются БпЛА и нами и противником, если позволяет погода. Если погода не позволяет, больше вступает артиллерия. Но артиллерия тоже нуждается в корректировке и большая часть этой корректировки зависит от БпЛА», — рассказал Романов.
Кроме того, ВС РФ используют тяжелые авиабомбы и крупнокалиберную артиллерию, чтобы уничтожать украинские позиции и не давать закрепиться на новых.
«Но работа с фортификациями – это постоянное улучшение имеющихся позиций, поиск новых позиций, если какая-то постройка уже не может выдержать этих ударов и несет угрозу тем защитникам, которые находятся в этом здании. Это очень быстрый процесс. Войска перемещаются, создаются ложные позиции», — отметил Романов.
Он также рассказал о пленных россиянах и ответил, брали ли уже в плен военных КНДР.
«У нас пленных корейцев пока нет. То, что рассказывают россияне, они хотят выжить, могут врать, выкручиваться. У них есть определенные документы, которые их разоблачают. Разное рассказывают: «Нас заставили, мы не хотели», — добавил Романов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: БПЛА, кндр, ОТГВ "Харьков", удар, фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 27 декабря 2024 в 12:52;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военная обстановка на севере Харьковщины кардинально не изменилась, рассказал в эфире нацмарафона пресс-секретарь ОТГВ «Харьков» Евгений Романов.".