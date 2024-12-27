У нас полонених корейців поки немає – ОТУВ «Харків» про ситуацію на півночі

Військова обстановка на півночі Харківщини кардинально не змінилась. Вона – напружена, але контрольована, розповів в етері нацмарафону речник ОТУВ «Харків» Євгеній Романов.

За його словами, зокрема, вчора окупанти активізували авіацію: завдали десять авіаударів з використанням 16 КАБів та 47 НАРів.

«Активно використовуються БпЛА і нами і противником, якщо дозволяє погода. Якщо погода не дозволяє, більш вступає артилерія. Але артилерія теж потребує коригування і велика частина цього коригування залежить від БпЛА», – розповів Романов.

Крім цього, ЗС РФ використовують важкі авіабомби та великокаліберну артилерію, щоб знищувати українські позиції і не давати закріпитися на нових.

«Але робота з фортифікаціями – це постійне покращення тих позицій, які є, пошук нових позицій, якщо якась будівля вже не може витримати цих ударів і несе загрозу тим захисникам, які перебувають у цій будівлі. Це дуже жвавий процес. Війська переміщуються, створюються хибні позиції», – зазначив Романов.

Він також розповів про полонених росіян та відповів, чи брали вже у полон військових КНДР.

«У нас полонених корейців поки що немає. Те що розповідають росіяни, вони хочуть вижити, можуть брехати, викручуватись. Вони мають певні документи, які їх викривають. Різне розповідають: «Нас змусили, ми не хотіли», – додав Романов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”