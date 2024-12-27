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Генштаб ЗСУ: майже шість тисяч разів обстріляла РФ наші позиції, був 171 бій

Україна 08:15   27.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Генштаб ЗСУ: майже шість тисяч разів обстріляла РФ наші позиції, був 171 бій Фото: Генштаб ЗСУ

Про бої на Харківщині, а також про спроби росіян прорвати нашу оборону поінформував у ранковому зведенні за 27 грудня Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку окупанти атакували двічі в районі Вовчанська та Стариці. На Куп’янщині зафіксували дев’ять штурмів росіян, пишуть у ГШ.

Сили оборони відбивали штурмові дії противника в напрямках Западного, Лозової та Кругляківки, Богуславки та Нової Кругляківки“, – уточнили у Генштабі.

Загалом протягом доби відбувся 171 бій, ворог обстріляв наші позиції понад 5700 разів.

Також у Генштабі оновили дані про втрати ЗС РФ.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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Ви читали новину: «Генштаб ЗСУ: майже шість тисяч разів обстріляла РФ наші позиції, був 171 бій»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2024 в 08:15;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої на Харківщині, а також про спроби росіян прорвати нашу оборону поінформував у ранковому зведенні за 27 грудня Генштаб ЗСУ.".