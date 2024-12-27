Генштаб ЗСУ: майже шість тисяч разів обстріляла РФ наші позиції, був 171 бій

Про бої на Харківщині, а також про спроби росіян прорвати нашу оборону поінформував у ранковому зведенні за 27 грудня Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку окупанти атакували двічі в районі Вовчанська та Стариці. На Куп’янщині зафіксували дев’ять штурмів росіян, пишуть у ГШ.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника в напрямках Западного, Лозової та Кругляківки, Богуславки та Нової Кругляківки“, – уточнили у Генштабі.

Загалом протягом доби відбувся 171 бій, ворог обстріляв наші позиції понад 5700 разів.

Також у Генштабі оновили дані про втрати ЗС РФ.