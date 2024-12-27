Росіяни окупували Лозову на Харківщині – ISW

Про просування ворога на Куп’янському напрямку повідомили у зведенні 27 грудня в Інституті вивчення війни (ISW).

Російські блогери стверджували, що ЗС РФ вдалося захопити Загризове, а також просунутися в районі Дворічної та Западного. Проте аналітики не змогли знайти цьому підтверджень. Водночас в ISW все ж таки констатували деякі успіхи ворога в цій частині Харківщини.

“Геолокаційні кадри, опубліковані 24, 25 і 26 грудня, показують, що російські війська нещодавно захопили Лозову (на південний схід від Куп’янська) і Берестове (на північний схід від Лозової) і наступали вздовж вулиці Степової біля Загризового і у східній Новоєгорівці”, – повідомили в ISW.

Також, за даними українських джерел, ворог просунувся в районі Стариці й у напрямку Дергачів та Золочева. Але підтвердити успіхи росіян аналітики не змогли.

“Російський блогер стверджував, що російські війська продовжують наступ на Козачу Лопань (на північ від Харкова), але українські війська продовжують утримувати позиції на сусідніх тактичних висотах”, – додали в Інституті вивчення війни.