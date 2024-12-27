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Россияне оккупировали Лозовую на Харьковщине – ISW

Украина 07:32   27.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Россияне оккупировали Лозовую на Харьковщине – ISW

О продвижении врага на Купянском направлении сообщили в сводке 27 декабря в Институте изучения войны (ISW).

Российские блогеры утверждали, что ВС РФ удалось захватить Загрызово, а также продвинуться в районе Двуречной и Западного. Однако аналитики не смогли найти этому подтверждений. Тем не менее в ISW все же констатировали некоторые успехи врага в этой части Харьковщины.

«Геолокационные кадры, опубликованные 24, 25 и 26 декабря, показывают, что российские войска недавно захватили Лозовую (юго-восточнее Купянска) и Берестовое (на северо-востоке от Лозовой) и наступали вдоль улицы Степной к югу от Загрызово и в восточной Новоегоровки», – сообщили в ISW.

Также, по данным украинских источников, враг продвинулся в районе Старицы, а также в направлении Дергачей и Золочева. Но подтвердить успехи россиян аналитики не смогли.

«Российский блогер утверждал, что российские войска продолжают наступление на Казачью Лопань (к северу от Харькова), но украинские войска продолжают удерживать позиции на соседних тактических высотах», – добавили в Институте изучения войны.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 27 декабря 2024 в 07:32;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О продвижении врага на Купянском направлении сообщили в сводке 27 декабря в Институте изучения войны (ISW).".