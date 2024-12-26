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Взрывы слышали в Харькове: РФ ударила по Слатино и Золочеву (дополняется)

Происшествия 15:09   26.12.2024
Виктория Яковенко
Взрывы слышали в Харькове: РФ ударила по Слатино и Золочеву (дополняется)

Около 14:15 и 14:25 харьковчане слышали взрывы. Армия РФ ударила КАБами по поселку Слатино, а также городу Золочев. В результате обстрелов есть погибший и раненые. 

Дополнено в 15:09. Около 14:15 в результате ударов двух КАБов в поселке Слатино повреждено помещение фермерского хозяйства. Погиб работник хозяйства, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Еще два человека – ранены.

Кроме этого, в 14:30 враг ударил по городу Золочев. По данным Синегубова, пострадал 41-летний мужчина, его госпитализировали.

Дополнено в 14:55. Уже известно о по меньшей мере одном погибшем жителе поселка Слатино из-за удара РФ, еще несколько человек получили ранения разных степеней тяжести, сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

Дополнено в 14:46. Оккупанты ударили по жилому сектору в поселке Слатино, сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

«По предварительным данным, есть жертвы и пострадавшие среди гражданского населения. На место попадания выехали бригады скорой помощи и другие оперативные службы», – написал Задоренко.

Дополнено в 14:26. Еще серия взрывов была слышна в Харькове около 14:25. Пока официальной информации не было.

14:19. В Воздушных силах ВСУ предупреждали о пусках КАБ курсом на Харьковщину.

Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко также предупреждал об угрозе ударов КАБ и призывал находиться в укрытиях.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 декабря 2024 в 15:09;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 14:15 харьковчане слышали взрывы.".