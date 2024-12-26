Взрывы слышали в Харькове: РФ ударила по Слатино и Золочеву (дополняется)
Около 14:15 и 14:25 харьковчане слышали взрывы. Армия РФ ударила КАБами по поселку Слатино, а также городу Золочев. В результате обстрелов есть погибший и раненые.
Дополнено в 15:09. Около 14:15 в результате ударов двух КАБов в поселке Слатино повреждено помещение фермерского хозяйства. Погиб работник хозяйства, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
Еще два человека – ранены.
Кроме этого, в 14:30 враг ударил по городу Золочев. По данным Синегубова, пострадал 41-летний мужчина, его госпитализировали.
Дополнено в 14:55. Уже известно о по меньшей мере одном погибшем жителе поселка Слатино из-за удара РФ, еще несколько человек получили ранения разных степеней тяжести, сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.
Дополнено в 14:46. Оккупанты ударили по жилому сектору в поселке Слатино, сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.
«По предварительным данным, есть жертвы и пострадавшие среди гражданского населения. На место попадания выехали бригады скорой помощи и другие оперативные службы», – написал Задоренко.
Дополнено в 14:26. Еще серия взрывов была слышна в Харькове около 14:25. Пока официальной информации не было.
14:19. В Воздушных силах ВСУ предупреждали о пусках КАБ курсом на Харьковщину.
Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко также предупреждал об угрозе ударов КАБ и призывал находиться в укрытиях.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, ВС ВСУ, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 26 декабря 2024 в 15:09;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 14:15 харьковчане слышали взрывы.".