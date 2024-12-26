Вибухи чули у Харкові: РФ вдарила по Слатиному та Золочеву (доповнюється)
Близько 14:15 та 14:25 харків’яни чули вибухи. Армія РФ вдарила КАБами по селищу Слатине, а також місту Золочів. Внаслідок обстрілів є загиблий та поранені.
Доповнено о 15:09. Близько 14:15 внаслідок ворожих ударів двох КАБів у селищі Слатине пошкоджено приміщення фермерського господарства. Загинув працівник господарства, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Ще двоє людей – поранені.
Крім цього, о 14:30 ворог вдарив по місту Золочів. За даними Синєгубова, постраждав 41-річний чоловік, його шпиталізували.
Доповнено о 14:55. Вже відомо про щонайменше одного загиблого жителя селища Слатине через удар РФ, ще декілька людей отримали поранення різних ступенів важкості, повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.
Доповнено о 14:46. Окупанти вдарили по житловому сектору в селищі Слатине, повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.
«За попередніми даними, є жертви та постраждалі серед цивільного населення. На місце влучання виїхали бригади швидкої допомоги та інші оперативні служби», – написав Задоренко.
Доповнено о 14:26. Ще серію вибухів було чутно у Харкові близько 14:25. Наразі офіційної інформації немає.
14:19. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про пуски КАБ курсом на Харківщину.
Начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко також попереджав про загрозу ударів КАБ і закликав бути в укриттях.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, ВС ВСУ, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Грудня 2024 в 15:09;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 14:15 харків’яни чули вибухи.".