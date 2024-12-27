Генштаб ВСУ: почти шесть тысяч раз обстреляла РФ наши позиции, был 171 бой

О боях на Харьковщине, а также попытках россиян прорвать нашу оборону проинформировал в утренней сводке за 27 декабря Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении оккупанты атаковали дважды в районе Волчанска и Старицы. На Купянщине зафиксировали девять штурмов россиян, пишут в ГШ.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника в направлении Западного, Лозовой, Кругляковки, Богуславки и Новой Кругляковки», – уточнили в Генштабе.

Всего в течение суток произошел 171 бой, враг обстрелял наши позиции больше 5700 раз.

Также в Генштабе обновили данные о потерях ВС РФ.