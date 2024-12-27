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Генштаб ВСУ: почти шесть тысяч раз обстреляла РФ наши позиции, был 171 бой

Украина 08:15   27.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Генштаб ВСУ: почти шесть тысяч раз обстреляла РФ наши позиции, был 171 бой Фото: Генштаб ВСУ

О боях на Харьковщине, а также попытках россиян прорвать нашу оборону проинформировал в утренней сводке за 27 декабря Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении оккупанты атаковали дважды в районе Волчанска и Старицы. На Купянщине зафиксировали девять штурмов россиян, пишут в ГШ.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника в направлении Западного, Лозовой, Кругляковки, Богуславки и Новой Кругляковки», – уточнили в Генштабе.

Всего в течение суток произошел 171 бой, враг обстрелял наши позиции больше 5700 раз.

Также в Генштабе обновили данные о потерях ВС РФ.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 27 декабря 2024 в 08:15;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях на Харьковщине, а также попытках россиян прорвать нашу оборону проинформировал в утренней сводке за 27 декабря Генштаб ВСУ.".