Генштаб ВСУ: почти шесть тысяч раз обстреляла РФ наши позиции, был 171 бой
Фото: Генштаб ВСУ
О боях на Харьковщине, а также попытках россиян прорвать нашу оборону проинформировал в утренней сводке за 27 декабря Генштаб ВСУ.
На Харьковском направлении оккупанты атаковали дважды в районе Волчанска и Старицы. На Купянщине зафиксировали девять штурмов россиян, пишут в ГШ.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника в направлении Западного, Лозовой, Кругляковки, Богуславки и Новой Кругляковки», – уточнили в Генштабе.
Всего в течение суток произошел 171 бой, враг обстрелял наши позиции больше 5700 раз.
Также в Генштабе обновили данные о потерях ВС РФ.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: ВСУ, генштаб, обстрелы, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 27 декабря 2024 в 08:15;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях на Харьковщине, а также попытках россиян прорвать нашу оборону проинформировал в утренней сводке за 27 декабря Генштаб ВСУ.".