Майже пів тисячі обстрілів зафіксували ЗСУ на півночі Харківщини

Про обстріли наших позицій військовими РФ, а також втрати ворога на півночі області повідомили в ранковому зведенні ОТУВ “Харків”.

“Минулої доби на Харківському напрямку відбулося дві ворожі атаки в районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця. російські окупанти завдали 10 авіаударів із використанням 16 КАБів, 47 НАР, а також 74 удари дронами-камікадзе. Здійснили 455 обстрілів позицій захисників України. Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів“, – написали у ЗСУ.

Втрати окупантів за добу такі: 32 вбиті, 70 поранені. Також СОУ знищили 64 одиниці озброєння та військової техніки. У тому числі: танк, три артсистеми, 14 авто, 38 БПЛА, а також 93 укриття, п’ять місць для зберігання боєприпасів, стартовий майданчик для запуску безпілотників та місце для зберігання паливно-мастильних матеріалів.