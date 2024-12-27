Live
  • Пт 27.12.2024
  • Харків  +1°С
  • USD 41.84
  • EUR 43.51

Майже пів тисячі обстрілів зафіксували ЗСУ на півночі Харківщини

Фронт 11:26   27.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Майже пів тисячі обстрілів зафіксували ЗСУ на півночі Харківщини Фото: Генштаб ЗСУ

Про обстріли наших позицій військовими РФ, а також втрати ворога на півночі області повідомили в ранковому зведенні ОТУВ “Харків”.

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося дві ворожі атаки в районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця. російські окупанти завдали 10 авіаударів із використанням 16 КАБів, 47 НАР, а також 74 удари дронами-камікадзе. Здійснили 455 обстрілів позицій захисників України. Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів“, – написали у ЗСУ.

Втрати окупантів за добу такі: 32 вбиті, 70 поранені. Також СОУ знищили 64 одиниці озброєння та військової техніки. У тому числі: танк, три артсистеми, 14 авто, 38 БПЛА, а також 93 укриття, п’ять місць для зберігання боєприпасів, стартовий майданчик для запуску безпілотників та місце для зберігання паливно-мастильних матеріалів.

Читайте також: Генштаб ЗСУ: майже шість тисяч разів обстріляла РФ наші позиції, був 171 бій

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Світло в харківську лікарню постачала компанія під санкціями, що відомо
Світло в харківську лікарню постачала компанія під санкціями, що відомо
27.12.2024, 12:13
Може “сісти” на п’ять років за допомогу РФ: кого розшукують правоохоронці
Може “сісти” на п’ять років за допомогу РФ: кого розшукують правоохоронці
27.12.2024, 11:50
Майже пів тисячі обстрілів зафіксували ЗСУ на півночі Харківщини
Майже пів тисячі обстрілів зафіксували ЗСУ на півночі Харківщини
27.12.2024, 11:26
Хейт за ілюмінацію в Харкові: як коментують у мерії та містяни (відео)
Хейт за ілюмінацію в Харкові: як коментують у мерії та містяни (відео)
27.12.2024, 10:21
Присутність ворога досить висока – прикордонники про ситуацію на півночі
Присутність ворога досить висока – прикордонники про ситуацію на півночі
27.12.2024, 11:06
Новини Харкова — головне за 27.12: загиблі через обстріли, бої, пожежі
Новини Харкова — головне за 27.12: загиблі через обстріли, бої, пожежі
27.12.2024, 11:33

Новини за темою:

08:15
Генштаб ЗСУ: майже шість тисяч разів обстріляла РФ наші позиції, був 171 бій
13:12
Двох окупантів взяли у полон на півночі Харківщини: ЗСУ про втрати ворога
08:23
Ворог атакує: на Куп’янщині за добу було 19 боїв – подробиці від Генштабу
15:50
Підлітків у Харкові підозрюють у підпалі авто ЗСУ: ймовірно працювали на РФ
11:48
Ексвʼязнів та недосвідчених бійців відправляє РФ на “м’ясні штурми” – ЗСУ

Ви читали новину: «Майже пів тисячі обстрілів зафіксували ЗСУ на півночі Харківщини»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2024 в 11:26;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про обстріли наших позицій військовими РФ, а також втрати ворога на півночі області повідомили в ранковому зведенні ОТУВ “Харків”.".