Почти полтысячи обстрелов зафиксировали ВСУ на севере Харьковщины

Об обстрелах наших позиций военными РФ, а также потерях врага на севере области сообщили в утренней сводке ОТГВ «Харьков».

«За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошли две вражеские атаки в районах населенных пунктов Волчанск и Старица. Российские оккупанты нанесли 10 авиаударов с использованием 16 КАБов, 47 НАР, а также 74 удара дронами-камикадзе. Совершили 455 обстрелов позиций защитников Украины. Силы обороны правильно реагируют на действия неприятеля и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов», – написали в ВСУ.

Потери оккупантов за сутки таковы: 32 убитых, 70 раненых. Также СОУ уничтожили 64 единицы вооружения и военной техники. В том числе: танк, три артсистемы, 14 авто, 38 БПЛА, а также 93 укрытия, пять мест для хранения боеприпасов, стартовую площадку для запуска беспилотников и место для хранения горюче-смазочных материалов.