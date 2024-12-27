Почти полтысячи обстрелов зафиксировали ВСУ на севере Харьковщины
Об обстрелах наших позиций военными РФ, а также потерях врага на севере области сообщили в утренней сводке ОТГВ «Харьков».
«За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошли две вражеские атаки в районах населенных пунктов Волчанск и Старица. Российские оккупанты нанесли 10 авиаударов с использованием 16 КАБов, 47 НАР, а также 74 удара дронами-камикадзе. Совершили 455 обстрелов позиций защитников Украины. Силы обороны правильно реагируют на действия неприятеля и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов», – написали в ВСУ.
Потери оккупантов за сутки таковы: 32 убитых, 70 раненых. Также СОУ уничтожили 64 единицы вооружения и военной техники. В том числе: танк, три артсистемы, 14 авто, 38 БПЛА, а также 93 укрытия, пять мест для хранения боеприпасов, стартовую площадку для запуска беспилотников и место для хранения горюче-смазочных материалов.
Читайте также: Генштаб ВСУ: почти шесть тысяч раз обстреляла РФ наши позиции, был 171 бой
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: ВСУ, обстрелы, ОТГВ "Харьков", прилеты;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Почти полтысячи обстрелов зафиксировали ВСУ на севере Харьковщины»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 27 декабря 2024 в 11:26;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об обстрелах наших позиций военными РФ, а также потерях врага на севере области сообщили в утренней сводке ОТГВ «Харьков».".