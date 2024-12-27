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На Харківщині взяли у полон окупантів: чому вони підписані на 3 ОШБр (відео)

Фронт 16:21   27.12.2024
Вікторія Яковенко
На Харківщині взяли у полон окупантів: чому вони підписані на 3 ОШБр (відео) скриншот

Чотирьох військовослужбовців РФ під час штурму взяли у полон бійці роти «Warriors cartel», які наразі воюють на Харківщині. Відео розмови із полоненими опублікували у телеграм-каналі Третьої штурмової бригади.

«Декілька тижнів поспіль ворожа піхота безперервно висувається на позиції Третьої штурмової, і взвод за взводом їх розбирає на атоми 2-й мехбат. З цієї групи знищили шістьох, а чотирьом пощастило більше, бо вони загриміли. Але не в російську тюрму, як зазвичай, а в полон до наших бійців», – зазначили українські воїни.

Двоє полонених окупантів розповіли, що мали вибір: або «сісти» у тюрму на десять років, або піти воювати на пів року. Інші пояснили, що пішли у ворожу армію за грошима.

«Я не приїхав вбивати, навіть жодного разу не стріляв», – сказав один із окупантів.

Також виявилося, що один із полонених – підписник телеграм-каналу 3 ОШБр.

«Я дивився про дрони відоси», – сказав військовослужбовець РФ.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика

Відео: Третя штурмова бригада

В етері нацмарафону заступник командира 3 ОШБр Родіон Кудряшов розповів: деякі полонені окупанти також жаліються на своє командування, однак роблять це з певних причин.

«Все це говорять виключно для того, щоб підвищити свій юридичний статус (щоб бути в певних обмінних списках). У тому числі, військовополонені говорять про те, що їх посилають без певного оснащення, їх посилають без підтримки артилерії, без техніки, посилають без навіть харчування. Вони розуміють, що йдуть в один бік, якщо вони відмовляться, то вони будуть знешкоджені своїми військовослужбовцями», – зазначив Кудряшов.

Відео: національний марафон “Єдині новини”

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2024 в 16:21;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чотирьох військовослужбовців РФ під час штурму взяли у полон бійці роти «Warriors cartel», які наразі воюють на Харківщині. ".