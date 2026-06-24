“Росіяни починають істерично намагатися показати результат” – командир TERRA

Командир групи “TERRA” у складі 3-го армійського корпусу Микола Волохов в етері нацмарафону розповів про ситуацію на Лиманському напрямку, що межує з півднем Харківської області (в районі Борової).

Останніми тижнями Генштаб ЗСУ інформує про десятки боїв на цій ділянці фронту чи не в кожному добовому зведенні.

“Дійсно, зараз відбувається загострення, – підтвердив Волохов. – Ми це пов’язуємо з тим, що для росіян весняна кампанія фактично закінчилася нічим. До речі, нещодавно було літнє сонцестояння (це означає, що ніч поступово починає збільшуватися). І це дуже важливо для ведення штурмових дій, тому що вночі особливо не поштурмуєш. Як би там хто не розповідав, а росіяни досить погано забезпечені приладами нічного бачення. І взагалі, технічно штурмувати вночі – це набагато, у десятки разів складніше. Тому світовий день почав потрошечку зменшуватися, і росіяни починають, я б сказав, навіть трошки так нервово й істерично намагатися показати якийсь результат”.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Волохов зазначив, що саме місто Лиман – це ключ до логістики Краматорська та Слов’янська. Взяти лобовою атакою місто росіяни не можуть. При цьому, за оцінкою українського захисника, “використовують жахливі ресурси, і зазвичай ці ресурси втрачають”.

“Тому у них зараз така тактика – відрізати цю ділянку від постачання ресурсів і тоді вже пробувати щось робити. Лиман утримують кращі бійці Третього корпусу, вони вже більше, ніж пів року там тримають оборону. І більше, ніж пів року росіяни заявляють, що у них там є якісь успіхи, хоча по факту ніяких успіхів там немає”, – пояснив він.