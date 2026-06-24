ISW: Окупанти проникають у Куп’янськ-Вузловий і в район Вільчі

Інститут вивчення війни (ISW) повідомив про декілька операцій з інфільтрації, які провели ЗС РФ на Харківщині. Інформація підтверджена відео з геолокацією.

“Російські війська нещодавно провели операцію з проникнення в північній частині Харківської області, тоді як українські сили контратакували в цьому районі. Опубліковані 21 червня відеозаписи з геолокацією показують, як українські сили завдають удару по російському військовослужбовцю на північ від Вільчі після того, що, за оцінкою ISW, було операцією з інфільтрації російських військ”, – написали аналітики в актуальному огляді.

Аналогічна ситуація – на Куп’янському напрямку. Там окремих “флаговтиківців” фіксують у Куп’янську-Вузловому.

“Опубліковані 22 і 23 червня відеозаписи з геолокацією показують, як російські військовослужбовці підіймають прапори на північному сході та сході Куп’янська та на північ від Куп’янська-Вузловського (на південь від Куп’янська) після того, що, за оцінкою ISW, було російськими операціями з проникнення. Додаткові відеозаписи з геолокацією, опубліковані 22 червня, показують, як українські війська завдають удару по російській позиції на сході Куп’янська-Вузловського після того, що, за оцінкою ISW, також було російською операцією з інфільтрації”, – прокоментували в Інституті.

Також ISW інформує про контратаки ЗСУ на Великобурлуцькому напрямку (в районі Амбарного та Дворічанського) та поблизу Борової.