ISW: Оккупанты проникают в Купянск-Узловой и в район Вильчи

Институт изучения войны (ISW) сообщил о нескольких операциях по инфильтрации, которые провели ВС РФ на Харьковщине. Информация подтверждена видео с геолокацией.

«Российские войска недавно провели операцию по проникновению в северную часть Харьковской области, в то время как украинские силы контратаковали в этом районе. Опубликованные 21 июня видеозаписи с геолокацией показывают, как украинские силы наносят удар по российскому военнослужащему к северу от Вильчи после того, что, по оценке ISW, было операцией по инфильтрации российских войск», — написали аналитики в актуальном обзоре.

Аналогичная ситуация — на Купянском направлении. Где отдельных «флаговтыковцев» фиксируют в Купянске-Узловом.

«Опубликованные 22 и 23 июня видеозаписи с геолокацией показывают, как российские военнослужащие поднимают флаги на северо-востоке и востоке Купянска и к северу от Купянска-Вузловского (к югу от Купянска) после того, что, по оценке ISW, было российскими операциями по проникновению. Дополнительные видеозаписи с геолокацией, опубликованные 22 июня, показывают, как украинские войска наносят удар по российской позиции на востоке Купянска-Вузловского после того, что, по оценке ISW, также было российской операцией по инфильтрации», — прокомментировали в Институте.

Также ISW информирует о контратаках ВСУ на Великобурлукском направлении (в районе Амбарного и Двуречанского) и вблизи Боровой.