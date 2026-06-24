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ISW: Оккупанты проникают в Купянск-Узловой и в район Вильчи

Фронт 09:12   24.06.2026
Оксана Горун
ISW: Оккупанты проникают в Купянск-Узловой и в район Вильчи

Институт изучения войны (ISW) сообщил о нескольких операциях по инфильтрации, которые провели ВС РФ на Харьковщине. Информация подтверждена видео с геолокацией.

«Российские войска недавно провели операцию по проникновению в северную часть Харьковской области, в то время как украинские силы контратаковали в этом районе. Опубликованные 21 июня видеозаписи с геолокацией показывают, как украинские силы наносят удар по российскому военнослужащему к северу от Вильчи после того, что, по оценке ISW, было операцией по инфильтрации российских войск», — написали аналитики в актуальном обзоре.

Аналогичная ситуация — на Купянском направлении. Где отдельных «флаговтыковцев» фиксируют в Купянске-Узловом.

«Опубликованные 22 и 23 июня видеозаписи с геолокацией показывают, как российские военнослужащие поднимают флаги на северо-востоке и востоке Купянска и к северу от Купянска-Вузловского (к югу от Купянска) после того, что, по оценке ISW, было российскими операциями по проникновению. Дополнительные видеозаписи с геолокацией, опубликованные 22 июня, показывают, как украинские войска наносят удар по российской позиции на востоке Купянска-Вузловского после того, что, по оценке ISW, также было российской операцией по инфильтрации», — прокомментировали в Институте.

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Также ISW информирует о контратаках ВСУ на Великобурлукском направлении (в районе Амбарного и Двуречанского) и вблизи Боровой.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 24 июня 2026 в 09:12;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) сообщил о нескольких операциях по инфильтрации, которые провели ВС РФ на Харьковщине. Информация подтверждена видео с геолокацией".