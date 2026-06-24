«Россияне начинают истерически пытаться показать результат» — командир TERRA

Командир группы «TERRA» в составе 3-го армейского корпуса Николай Волохов в эфире нацмарафона рассказал о ситуации на Лиманском направлении, граничащем с югом Харьковской области (в районе Боровой).

В последние недели Генштаб ВСУ информирует о десятках боев на этом участке фронта едва ли не в каждой суточной сводке.

«Действительно, сейчас происходит обострение, — подтвердил Волохов. — Мы это связываем с тем, что для россиян весенняя кампания фактически окончилась ничем. Кстати, недавно было летнее солнцестояние. Это означает, что ночь постепенно начинает увеличиваться. И это очень важно для ведения штурмовых действий, потому что ночью особо не поштурмуешь. Что бы там кто ни рассказывал, а россияне достаточно плохо снабжены приборами ночного видения. И вообще, технически штурмовать ночью – это намного, в десятки раз сложнее. Поэтому световой день начал понемногу уменьшаться, и россияне начинают, я бы сказал, даже немного нервно и истерически пытаться показать какой-то результат».

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Волохов отметил, что сам город Лиман — это ключ к логистике Краматорска и Славянска. Взять лобовой атакой город россияне не могут. При этом, по оценке украинского защитника, «используют ужасающие ресурсы, и, как правило, эти ресурсы теряют».

«Поэтому у них сейчас такая тактика – отрезать этот участок от поставок ресурсов и тогда уже пробовать что-то делать. Лиман удерживают лучшие бойцы Третьего корпуса, они уже больше полугода там держат оборону. И больше полугода россияне заявляют, что у них там есть какие-то успехи, хотя по факту никаких успехов там нет», — описал ситуацию Волохов.