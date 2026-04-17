«Это единственный шанс» — благодаря чему Харьков может пережить зиму 

Записано 11:54   17.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
В эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов констатировал: единственное, благодаря чему Харьков сможет выстоять в следующие холода – распределенная генерация.

Он отметил: на данный момент Харьков активно развивает энергоостров, чтобы генерировать собственную электроэнергию. Так уже запитаны некоторые коммунальные предприятия – «Харьковские тепловые сети» и «Харьковводоканал».

«Да, ее (генерацию, — ред.) нужно защищать. В этом случае общая ответственность между органами местного самоуправления и государством. И сегодня я хочу сказать, что наш президент утвердил план стойкости. И мы будем строить, есть заверения от профильного министерства. Мы вместе будем отрабатывать то, чтобы защитить то, что у нас есть. И дальше идти. Ибо распределенная генерация – это сегодня единственный шанс удержать энергию систему города и громад», – сказал Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Он добавил: подробности разглашать не будет – чтобы не информировать врага. Однако отметил, что реализация задуманного – жизненно важна для города.

«Мы пережили эту трудную зиму благодаря тому, что у нас была распределенная генерация. Да, частично ее разрушили, частично мы восстановили. Делаем дальше, дальше, дальше. Мы не останавливаемся. И это единственный шанс пережить следующую зиму. Мы ведь с вами не знаем, какая она будет. Но я понимаю, что она будет тяжелая», – добавил мэр.

Читайте также: Взрывы звучат в Харькове – россияне атакуют БпЛА (дополнено)

Популярно
Взрывы звучат в Харькове – россияне атакуют БпЛА (дополнено)
Взрывы звучат в Харькове – россияне атакуют БпЛА (дополнено)
17.04.2026, 11:44
Новости Харькова — главное за 17 апреля: удары по городу, пожары в экосистемах
Новости Харькова — главное за 17 апреля: удары по городу, пожары в экосистемах
17.04.2026, 10:53
Под массированным обстрелом БпЛА оказалось ночью предприятие в Люботине
Под массированным обстрелом БпЛА оказалось ночью предприятие в Люботине
17.04.2026, 09:46
«Тихая потеря страны». Терехов заявил об обезлюживании и замене украинцев
«Тихая потеря страны». Терехов заявил об обезлюживании и замене украинцев
15.04.2026, 16:46
Трамваи вновь не будут сегодня ходить в некоторых районах Харькова
Трамваи вновь не будут сегодня ходить в некоторых районах Харькова
17.04.2026, 09:26
«Это единственный шанс» — благодаря чему Харьков может пережить зиму 
«Это единственный шанс» — благодаря чему Харьков может пережить зиму 
17.04.2026, 11:54

Новости по теме:

30.03.2026
Из-за проблем в энергосистеме в Харькове сокращают трамвайные маршруты
13.03.2026
В одном из районов Харькова во вторник не будет света – адреса
02.03.2026
Индустриальный и Немышлянский районы сегодня останутся без света
27.02.2026
Аварийные отключения света применили в Харькове и области — облэнерго
24.02.2026
Как будут отключать свет в Харькове и области 25 февраля: график


  • • Дата публикации материала: 17 апреля 2026 в 11:54;

