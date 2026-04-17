«Это единственный шанс» — благодаря чему Харьков может пережить зиму 

В эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов констатировал: единственное, благодаря чему Харьков сможет выстоять в следующие холода – распределенная генерация.

Он отметил: на данный момент Харьков активно развивает энергоостров, чтобы генерировать собственную электроэнергию. Так уже запитаны некоторые коммунальные предприятия – «Харьковские тепловые сети» и «Харьковводоканал».

«Да, ее (генерацию, — ред.) нужно защищать. В этом случае общая ответственность между органами местного самоуправления и государством. И сегодня я хочу сказать, что наш президент утвердил план стойкости. И мы будем строить, есть заверения от профильного министерства. Мы вместе будем отрабатывать то, чтобы защитить то, что у нас есть. И дальше идти. Ибо распределенная генерация – это сегодня единственный шанс удержать энергию систему города и громад», – сказал Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Он добавил: подробности разглашать не будет – чтобы не информировать врага. Однако отметил, что реализация задуманного – жизненно важна для города.

«Мы пережили эту трудную зиму благодаря тому, что у нас была распределенная генерация. Да, частично ее разрушили, частично мы восстановили. Делаем дальше, дальше, дальше. Мы не останавливаемся. И это единственный шанс пережить следующую зиму. Мы ведь с вами не знаем, какая она будет. Но я понимаю, что она будет тяжелая», – добавил мэр.