В одном из районов Харькова во вторник не будет света – адреса
Изображение создано ИИ
Света не будет во вторник, 17 марта, в части Индустриального района, пишут в АО «Харьковоблєнерго».
Отключить электричество прийдется из-за необходимости провести неотложные ремонтные работы, отметили энергетики. Их планируют провести с 09:00 до 17:00.
Без света будут жители домов по таким адресам:
- ул. Косарева: б. 33, 35, 36/37, 37, 38, 40,
- ул. Библика: б. 14, 36, 37А, 38, 38А, 40/10, 41, 47, 49, 53, 57,
- пр. Индустриальный: 3, 7, 9, 11, 11А, 13, 19, 21, 17/34, 39,
- ул. Мира: б. 40/5, 42, 44, 46, 46А, 46Б, 46Г, 48/1,
- ул. Плиточная: б. 12,
- пр. Александровский: б. 103/41, 105,
- пр. Героев Харькова: б. 272А,
- ул. 12-го Апреля: б. 5, 7, 7А.
Читайте также: Газовщики сообщили, где и когда на Харьковщине не будет голубого топлива
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «В одном из районов Харькова во вторник не будет света – адреса», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 13 марта 2026 в 10:17;