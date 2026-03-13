Live

В одном из районов Харькова во вторник не будет света – адреса

Общество 10:17   13.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
В одном из районов Харькова во вторник не будет света – адреса Изображение создано ИИ

Света не будет во вторник, 17 марта, в части Индустриального района, пишут в АО «Харьковоблєнерго».

Отключить электричество прийдется из-за необходимости провести неотложные ремонтные работы, отметили энергетики. Их планируют провести с 09:00 до 17:00.

Без света будут жители домов по таким адресам:

  •  ул. Косарева: б. 33, 35, 36/37, 37, 38, 40,
  • ул. Библика: б. 14, 36, 37А, 38, 38А, 40/10, 41, 47, 49, 53, 57,
  • пр. Индустриальный: 3, 7, 9, 11, 11А, 13, 19, 21, 17/34, 39,
  • ул. Мира: б. 40/5, 42, 44, 46, 46А, 46Б, 46Г, 48/1,
  • ул. Плиточная: б. 12,
  • пр. Александровский: б. 103/41, 105,
  • пр. Героев Харькова: б. 272А,
  • ул. 12-го Апреля: б. 5, 7, 7А.

Читайте также: Газовщики сообщили, где и когда на Харьковщине не будет голубого топлива

Автор: Николь Костенко-Лагутина
