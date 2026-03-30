Из-за проблем в энергосистеме в Харькове сокращают трамвайные маршруты

Транспорт 07:15   30.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
Фото: Василий Голосный

Сегодня, 30 марта, в Харькове трамваи №16, 16А и 30 изменят свои маршруты. Кроме того, трамвай №23 не будет перевозить пассажиров. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии. 

Основной причиной изменения маршрутов стали проблемы с электроэнергией.

«Как сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства, это связано с нестабильной ситуацией в энергосистеме и необходимостью ограничить количество трамваев, двигающихся по пр. Тракторостроителей, на участке от ул. Непокоренных к разворотному кругу «Салтовское», – отметили в сообщении.

Таким образом, движение трамваев будет организовано так:

  • №16, 16А – через пр. Тракторостроителей и Салтовское шоссе к разворотному кругу «602 микрорайон» (вместо разворотного круга «Салтовское»);
  • №30 – через ул. Непокоренных и ул. Шевченко до разворотного круга «Журавловский гидропарк» (вместо разворотного круга «Салтовское»).
  • Трамвай №23 не будет курсировать.

