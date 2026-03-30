Через проблеми в енергосистемі в Харкові скорочують трамвайні маршрути
Фото: Василь Голосний
Сьогодні, 30 березня, в Харкові трамваї №16, 16А та 30 змінюють свої маршрути. Також трамвай №23 не перевозитиме пасажирів. Про це повідомляють у пресслужбі мерії.
Основною причиною зміни маршрутів стали проблеми з електроенергією.
“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з нестабільною ситуацією в енергосистемі та необхідністю обмежити кількість трамваїв, які рухаються на пр. Тракторобудівників, на ділянці від вул. Нескорених до розворотного кола “Салтівське”, – зазначили у повідомленні.
Таким чином, рух трамваїв буде організований так:
- №16, 16А – через пр. Тракторобудівників і Салтівське шосе до розворотного кола «602 мікрорайон» (замість розворотного кола «Салтівське»);
- №30 – через вул. Нескорених та вул. Шевченка до розворотного кола «Журавлівський гідропарк» (замість розворотного кола «Салтівське»).
- Трамвай №23 не курсуватиме.
Читайте також: Мінлива хмарність і дощі: прогноз погоди на 30 березня
Новини за темою:
- • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2026 в 07:15;