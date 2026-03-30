Live

Через проблеми в енергосистемі в Харкові скорочують трамвайні маршрути

Транспорт 07:15   30.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Сьогодні, 30 березня, в Харкові трамваї №16, 16А та 30 змінюють свої маршрути. Також трамвай №23 не перевозитиме пасажирів. Про це повідомляють у пресслужбі мерії. 

Основною причиною зміни маршрутів стали проблеми з електроенергією.

“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з нестабільною ситуацією в енергосистемі та необхідністю обмежити кількість трамваїв, які рухаються на пр. Тракторобудівників, на ділянці від вул. Нескорених до розворотного кола “Салтівське”, – зазначили у повідомленні.

Таким чином, рух трамваїв буде організований так:

  • №16, 16А – через пр. Тракторобудівників і Салтівське шосе до розворотного кола «602 мікрорайон» (замість розворотного кола «Салтівське»);
  • №30 – через вул. Нескорених та вул. Шевченка до розворотного кола «Журавлівський гідропарк» (замість розворотного кола «Салтівське»).
  • Трамвай №23 не курсуватиме.

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Через проблеми в енергосистемі в Харкові скорочують трамвайні маршрути», то перегляньте більше у розділі Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
