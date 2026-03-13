В одному з районів Харкова у вівторок не буде світла – адреси
Зображення створене ШІ
Світла не буде у вівторок, 17 березня, у частині Індустріального району, пишуть у АТ “Харківобленерго”.
Відключити електрику доведеться через необхідність проведення невідкладних ремонтних робіт, зазначили енергетики. Їх планують провести з 09:00 до 17:00.
Без світла будуть мешканці будинків за такими адресами:
вул. Верстатобудівна,
вул. Косарєва: б. 33, 35, 36/37, 37, 38, 40,
вул. Біблика: б. 14, 36, 37А, 38, 38А, 40/10, 41, 47, 49, 53, 57,
пр. Індустріальний: 3, 7, 9, 11, 11А, 13, 19, 21, 17/34, 39,
вул. Миру: б. 40/5, 42, 44, 46, 46А, 46Б, 46Г, 48/1,
вул. Плиткова: б. 12,
пр. Олександрівський: б. 103/41, 105,
пр. Героїв Харкова: б. 272А,
вул. 12-го Квітня: б. 5, 7, 7А.
