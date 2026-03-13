Live

В одному з районів Харкова у вівторок не буде світла – адреси

Суспільство 10:17   13.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
В одному з районів Харкова у вівторок не буде світла – адреси

Світла не буде у вівторок, 17 березня, у частині Індустріального району, пишуть у АТ “Харківобленерго”.

Відключити електрику доведеться через необхідність проведення невідкладних ремонтних робіт, зазначили енергетики. Їх планують провести з 09:00 до 17:00.

Без світла будуть мешканці будинків за такими адресами:

  • вул. Верстатобудівна,

  • вул. Косарєва: б. 33, 35, 36/37, 37, 38, 40, 

  • вул. Біблика: б. 14, 36, 37А, 38, 38А, 40/10, 41, 47, 49, 53, 57,    

  • пр. Індустріальний: 3, 7, 9, 11, 11А, 13, 19, 21, 17/34, 39, 

  • вул. Миру: б. 40/5, 42, 44, 46, 46А, 46Б, 46Г, 48/1,  

  • вул. Плиткова: б. 12, 

  • пр. Олександрівський: б. 103/41, 105, 

  • пр. Героїв Харкова: б. 272А,

  • вул. 12-го Квітня: б. 5, 7, 7А.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
