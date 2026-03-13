В одному з районів Харкова у вівторок не буде світла – адреси

Світла не буде у вівторок, 17 березня, у частині Індустріального району, пишуть у АТ “Харківобленерго”.

Відключити електрику доведеться через необхідність проведення невідкладних ремонтних робіт, зазначили енергетики. Їх планують провести з 09:00 до 17:00.

Без світла будуть мешканці будинків за такими адресами: