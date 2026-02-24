Як відключатимуть світло в Харкові та області 25 лютого: графік

Харківобленерго опублікувало графік погодинних відключень на завтра, 25 лютого.

Орієнтовні періоди відсутності світла по чергах з урахуванням часу на перемикання такі:

1.1 06:00-09:00; 12:30-19:30

1.2 06:00-09:00; 12:30–19:30; 23:00-24:00

2.1 06:00-09:00; 12:30-19:30

2.2 06:00-09:00; 12:30-19:30

3.1 00:00-02:00; 08:00–12:30; 16:00-23:00

3.2 00:00-02:00; 08:00–12:30; 16:00-23:00

4.1 00:00-02:00; 06:00–12:30; 16:00–23:00

4.2 06:00–12:30; 16:00-23:00

5.1 02:00-05:30; 09:00–16:00; 23:00-24:00

5.2 02:00-05:30; 09:00–16:00; 20:00-24:00

6.1 02:00-05:30; 09:00–16:00; 23:00-24:00

6.2 09:00-16:00; 23:00-24:00

Дізнатися свою чергу можна ТУТ.

Також цілодобово діятимуть обмеження для промисловості та бізнесу.

В Укренерго уточнили: подібні обмеження діють у більшості регіонів України. Їхня причина – в наслідках російських ударів по енергосистемі країни.

“Ситуація в енергосистемі може змінитися”, – попередили енергетики.