Як відключатимуть світло в Харкові та області 25 лютого: графік

Суспільство 19:35   24.02.2026
Оксана Горун
Як відключатимуть світло в Харкові та області 25 лютого: графік

Харківобленерго опублікувало графік погодинних відключень на завтра, 25 лютого.

Орієнтовні періоди відсутності світла по чергах з урахуванням часу на перемикання такі:

1.1 06:00-09:00; 12:30-19:30
1.2 06:00-09:00; 12:30–19:30; 23:00-24:00
2.1 06:00-09:00; 12:30-19:30
2.2 06:00-09:00; 12:30-19:30
3.1 00:00-02:00; 08:00–12:30; 16:00-23:00
3.2 00:00-02:00; 08:00–12:30; 16:00-23:00
4.1 00:00-02:00; 06:00–12:30; 16:00–23:00
4.2 06:00–12:30; 16:00-23:00
5.1 02:00-05:30; 09:00–16:00; 23:00-24:00
5.2 02:00-05:30; 09:00–16:00; 20:00-24:00
6.1 02:00-05:30; 09:00–16:00; 23:00-24:00
6.2 09:00-16:00; 23:00-24:00

Дізнатися свою чергу можна  ТУТ.

Також цілодобово діятимуть обмеження для промисловості та бізнесу.

В Укренерго уточнили: подібні обмеження діють у більшості регіонів України. Їхня причина – в наслідках російських ударів по енергосистемі країни.

“Ситуація в енергосистемі може змінитися”, – попередили енергетики.

Читайте також: 5796 разів ворог атакував енергосистему України за чотири роки – Шмигаль (відео)

Автор: Оксана Горун
