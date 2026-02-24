Как будут отключать свет в Харькове и области 25 февраля: график
Харьковоблэнерго опубликовало график почасовых отключений на завтра, 25 февраля.
Ориентировочные периоды отсутствия света по очередям с учетом времени на переключение следующие:
1.1 06:00-09:00; 12:30-19:30
1.2 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00
2.1 06:00-09:00; 12:30-19:30
2.2 06:00-09:00; 12:30-19:30
3.1 00:00-02:00; 08:00-12:30; 16:00-23:00
3.2 00:00-02:00; 08:00-12:30; 16:00-23:00
4.1 00:00-02:00; 06:00-12:30; 16:00-23:00
4.2 06:00-12:30; 16:00-23:00
5.1 02:00-05:30; 09:00-16:00; 23:00-24:00
5.2 02:00-05:30; 09:00-16:00; 20:00-24:00
6.1 02:00-05:30; 09:00-16:00; 23:00-24:00
6.2 09:00-16:00; 23:00-24:00
Узнать свою очередь можно ЗДЕСЬ.
Также круглосуточно будут действовать ограничения для промышленности и бизнеса.
В Укрэнерго уточнили: подобные ограничения действуют в большинстве регионов Украины. Их причина — в последствиях российских ударов по энергосистеме страны.
«Ситуация в энергосистеме может измениться», — предупредили энергетики.
Читайте также: 5796 раз враг атаковал энергосистему Украины за четыре года – Шмыгаль (видео)
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", відключення, график, електрика, новости Харькова, отключение;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Как будут отключать свет в Харькове и области 25 февраля: график», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 24 февраля 2026 в 19:35;