Как будут отключать свет в Харькове и области 25 февраля: график

Общество 19:35   24.02.2026
Оксана Горун
Как будут отключать свет в Харькове и области 25 февраля: график Изображение создано ИИ

Харьковоблэнерго опубликовало график почасовых отключений на завтра, 25 февраля.

Ориентировочные периоды отсутствия света по очередям с учетом времени на переключение следующие:

1.1 06:00-09:00; 12:30-19:30
1.2 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00
2.1 06:00-09:00; 12:30-19:30
2.2 06:00-09:00; 12:30-19:30
3.1 00:00-02:00; 08:00-12:30; 16:00-23:00
3.2 00:00-02:00; 08:00-12:30; 16:00-23:00
4.1 00:00-02:00; 06:00-12:30; 16:00-23:00
4.2 06:00-12:30; 16:00-23:00
5.1 02:00-05:30; 09:00-16:00; 23:00-24:00
5.2 02:00-05:30; 09:00-16:00; 20:00-24:00
6.1 02:00-05:30; 09:00-16:00; 23:00-24:00
6.2 09:00-16:00; 23:00-24:00

Узнать свою очередь можно ЗДЕСЬ.

Также круглосуточно будут действовать ограничения для промышленности и бизнеса.

В Укрэнерго уточнили: подобные ограничения действуют в большинстве регионов Украины. Их причина — в последствиях российских ударов по энергосистеме страны.

«Ситуация в энергосистеме может измениться», — предупредили энергетики.

Автор: Оксана Горун
