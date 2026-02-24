Live

5796 раз враг атаковал энергосистему Украины за четыре года – Шмыгаль (видео)

Происшествия 12:39   24.02.2026
Виктория Яковенко
5796 раз враг атаковал энергосистему Украины за четыре года – Шмыгаль (видео) Скриншот

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил о последствиях российских обстрелов за четыре года полномасштабной войны.

«5796 атак совершил враг против нашей энергосистемы. И после каждого обстрела энергетики выходили на смену, чтобы как можно быстрее все отремонтировать и вернуть свет и тепло украинским семьям. Несмотря на морозы и обстрелы», — отметил Шмыгаль.

По его данным, 247 энергетиков погибли при исполнении служебных обязанностей.

Видео: Денис Шмыгаль

«24 февраля 2022 года. День, который изменил все. Для каждого украинца эта дата – о болях и потерях. Для нас, энергетиков, – о тысячах километров восстановленных линий, сотнях отремонтированных подстанций, работе под обстрелами – круглосуточно, без выходных, иногда без света в собственных домах», — пишут в АО «Харьковоблэнерго».

Там подчеркнули: энергосистема Харьковщины держится, потому что держатся люди.

«Наши бригады. Наши диспетчеры. Наши инженеры. Те, кто, каждый день выходя на смену, вместо страха и отчаяния выбирают ответственность и действие. Мы не просто восстанавливаем сети. Мы возвращаем свет в дома, веру и надежду – в сердца», — отметили энергетики.

Видео: АО «Харьковоблэнерго»

Напомним, за четыре года полномасштабной войны в результате российской агрессии в Харьковской области погибли 2121 человек, среди них 111 детей. Еще 6760 человек пострадали, в том числе 643 ребенка. Страшную статистику обнародовал по случаю четвертой годовщины великой войны прокурор Харьковской области Юрий Папуша.

Автор: Виктория Яковенко
