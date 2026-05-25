Двое погибших, 19 пострадавших: последствия ракетного удара по Дергачам (фото)

Количество пострадавших в результате ракетного обстрела города Дергачи возросло до 19.

Дополнено в 13:57. В результате удара по Дергачам погибли двое мужчин, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

«Под ударом оказалось гражданское предприятие. Также повреждены помещения соседних предприятий. Сейчас устанавливают все обстоятельства и уточняют информации о пострадавших», — добавили правоохранители.

Следователи начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УКУ).

Второму погибшему было 25 лет, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

13:44. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что 17 человек госпитализировали со взрывными ранениями: 15 мужчин и двух женщин.

«Три пострадавших мужчины находятся в тяжелом состоянии, у остальных — состояние средней тяжести. Медики оказывают им всю необходимую помощь», — добавил Синегубов.

Еще двоим людям помогли на месте: 47-летней женщине и 74-летнему мужчине – у них острая реакция на стресс.

Погиб из-за удара 68-летний мужчина.

Синегубов уточнил, что оккупанты попали в гражданское предприятие. Повреждены складские помещения, грузовые и легковые автомобили. Спасатели уже потушили возгорание на месте атаки.

Напомним, около 12:00 в Харькове было слышно два взрыва. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что враг нанес ракетный удар по Дергачам. В результате удара погиб мужчина, пострадали люди.