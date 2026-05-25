Двое погибших, 19 пострадавших: последствия ракетного удара по Дергачам (фото)
Количество пострадавших в результате ракетного обстрела города Дергачи возросло до 19.
Дополнено в 13:57. В результате удара по Дергачам погибли двое мужчин, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
«Под ударом оказалось гражданское предприятие. Также повреждены помещения соседних предприятий. Сейчас устанавливают все обстоятельства и уточняют информации о пострадавших», — добавили правоохранители.
Следователи начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УКУ).
Второму погибшему было 25 лет, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.
13:44. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что 17 человек госпитализировали со взрывными ранениями: 15 мужчин и двух женщин.
«Три пострадавших мужчины находятся в тяжелом состоянии, у остальных — состояние средней тяжести. Медики оказывают им всю необходимую помощь», — добавил Синегубов.
Еще двоим людям помогли на месте: 47-летней женщине и 74-летнему мужчине – у них острая реакция на стресс.
Погиб из-за удара 68-летний мужчина.
Синегубов уточнил, что оккупанты попали в гражданское предприятие. Повреждены складские помещения, грузовые и легковые автомобили. Спасатели уже потушили возгорание на месте атаки.
Напомним, около 12:00 в Харькове было слышно два взрыва. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что враг нанес ракетный удар по Дергачам. В результате удара погиб мужчина, пострадали люди.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Дергачи, обстрел, Олег Синегубов, пострадавшие, ракетний удар;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Двое погибших, 19 пострадавших: последствия ракетного удара по Дергачам (фото)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 25 мая 2026 в 13:57;