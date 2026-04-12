По Дергачам ударила «Молния»: Задоренко призвал не полагаться на перемирие
«Прилет» на Пасху произошел в городе Дергачи Харьковской области. Российская армия, игнорируя перемирие, применила БпЛА «Молния».
«Сегодня около 10:30 россияне атаковали Дергачи «Молнией». Вражеский беспилотник упал на огороде частного домовладения. Слава Богу, обошлось без пострадавших», — сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.
Он опубликовал фото с места происшествия.
Начальник ГВА призвал жителей громады «ни в коем случае не рассчитывать на так называемое пасхальное перемирие, которое накануне объявил путин».
«Как показывает опыт этого и предыдущих лет, такие перемирия являются обычной профанацией и не имеют ничего общего с реальным прекращением огня. Враг продолжает целенаправленно терроризировать мирное население, используя любые поводы для информационных манипуляций. Необходимо быть максимально осторожными, не игнорировать сигналы воздушной тревоги, избегать открытых территорий и по возможности находиться в укрытиях во время угрозы», — обратился к землякам Задоренко.
Отметим, пасхальным утром уже три «прилета» насчитали в еще одной приграничной громаде Харьковской области — Золочевской. Там по мирным жителям враг, в том числе, применил «Шахед».
- • Дата публикации материала: 12 апреля 2026 в 14:23;