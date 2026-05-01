Взрыв в Харькове — Терехов сообщил, куда «прилетело»

Взрыв слышали жители Харькова около 20:45.

Дополнено в 21:39. В результате атаки БпЛА повреждено нежилое здание, уточнил мэр Игорь Терехов.

Пока без пострадавших.

Взрыв прозвучал в Харькове после того, как прозвучала воздушная тревога.

Мониторы сообщали, что БпЛА «Молния» движется со стороны северной части города, через Киевский район через Журавлевку на Конный Рынок — Спортивную. Позже, по словам мониторов, в этом районе и прозвучал взрыв.

«Попадание БпЛА типа «Молния» в Слободском районе, последствия уточняют», — сообщил после «прилета» Харьковский городской голова Игорь Терехов.

Напомним, утром 1 мая ударные дроны атаковали Харьков. «Прилеты» зафиксировали в Слободском, Холодногорском, Немышлянском, Киевском и Салтовском районах. В результате обстрелов повреждено административное здание, а также несколько АЗС. По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, в Салтовском районе пострадал 36-летний мужчина – он получил осколочные ранения. В Слободском – 55-летний мужчина получил острую реакцию на стресс. По предварительным данным Харьковской областной прокуратуры, ВС РФ выпустили беспилотники типа «V2U».