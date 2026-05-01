Взрыв в Харькове — Терехов сообщил, куда «прилетело»

Происшествия 21:40   01.05.2026
Оксана Якушко
Взрыв слышали жители Харькова около 20:45. 

Дополнено в 21:39. В результате атаки БпЛА повреждено нежилое здание, уточнил мэр Игорь Терехов.

Пока без пострадавших.

21:00

Взрыв прозвучал в Харькове после того, как прозвучала воздушная тревога.

Мониторы сообщали, что БпЛА «Молния» движется со стороны северной части города, через Киевский район через Журавлевку на Конный Рынок — Спортивную. Позже, по словам мониторов, в этом районе и прозвучал взрыв.

«Попадание БпЛА типа «Молния» в Слободском районе, последствия уточняют», — сообщил после «прилета» Харьковский городской голова Игорь Терехов.

Напомним, утром 1 мая ударные дроны атаковали Харьков. «Прилеты» зафиксировали в Слободском, Холодногорском, Немышлянском, Киевском и Салтовском районах. В результате обстрелов повреждено административное здание, а также несколько АЗС. По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, в Салтовском районе пострадал 36-летний мужчина – он получил осколочные ранения. В Слободском – 55-летний мужчина получил острую реакцию на стресс. По предварительным данным Харьковской областной прокуратуры, ВС РФ выпустили беспилотники типа «V2U».

Если вам интересна новость: «Взрыв в Харькове — Терехов сообщил, куда «прилетело»», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 1 мая 2026 в 21:40;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрыв слышали жители Харькова около 20:45. ".