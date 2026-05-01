Взрыв в Харькове — Терехов сообщил, куда «прилетело»
Взрыв слышали жители Харькова около 20:45.
Дополнено в 21:39. В результате атаки БпЛА повреждено нежилое здание, уточнил мэр Игорь Терехов.
Пока без пострадавших.
21:00
Взрыв прозвучал в Харькове после того, как прозвучала воздушная тревога.
Мониторы сообщали, что БпЛА «Молния» движется со стороны северной части города, через Киевский район через Журавлевку на Конный Рынок — Спортивную. Позже, по словам мониторов, в этом районе и прозвучал взрыв.
«Попадание БпЛА типа «Молния» в Слободском районе, последствия уточняют», — сообщил после «прилета» Харьковский городской голова Игорь Терехов.
Напомним, утром 1 мая ударные дроны атаковали Харьков. «Прилеты» зафиксировали в Слободском, Холодногорском, Немышлянском, Киевском и Салтовском районах. В результате обстрелов повреждено административное здание, а также несколько АЗС. По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, в Салтовском районе пострадал 36-летний мужчина – он получил осколочные ранения. В Слободском – 55-летний мужчина получил острую реакцию на стресс. По предварительным данным Харьковской областной прокуратуры, ВС РФ выпустили беспилотники типа «V2U».
Читайте также: Интервалы движения в метро Харькова изменятся с 1 мая: новый график
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БпЛА Молния, взрыв, Игорь Терехов, Харьков;
- • Дата публикации материала: 1 мая 2026 в 21:40;