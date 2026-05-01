На три дня запретят движение транспорта в центральном районе Харькова
Фото: ХГС
С 8:00 2 мая по 20:00 4 мая на площади Ипподрома запретят движение транспорта, сообщает Харьковский горсовет.
Ограничение движения транспорта на площади Ипподрома будет у дома №94-а на ул. Мироносицкой.
Дорогу перекроют для транспорта из-за ремонта водопроводных сетей, пояснили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.
Объехать закрытый участок можно будет по прилегающим улицам: Сумской, Мироносицкой, Веснина.
Ранее МГ «Объектив» сообщала, что движение транспорта в переулке Мозаичном, на участке от Челебиевского переулка до переулка Волевого, перекроют до 30 мая.
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «На три дня запретят движение транспорта в центральном районе Харькова», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 1 мая 2026 в 20:29;