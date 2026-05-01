На три дня запретят движение транспорта в центральном районе Харькова

С 8:00 2 мая по 20:00 4 мая на площади Ипподрома запретят движение транспорта, сообщает Харьковский горсовет.

Ограничение движения транспорта на площади Ипподрома будет у дома №94-а на ул. Мироносицкой.

Дорогу перекроют для транспорта из-за ремонта водопроводных сетей, пояснили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Объехать закрытый участок можно будет по прилегающим улицам: Сумской, Мироносицкой, Веснина.

Ранее МГ «Объектив» сообщала, что движение транспорта в переулке Мозаичном, на участке от Челебиевского переулка до переулка Волевого, перекроют до 30 мая.