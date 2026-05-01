На три дня запретят движение транспорта в центральном районе Харькова

Транспорт 20:29   01.05.2026
Оксана Якушко
С 8:00 2 мая по 20:00 4 мая на площади Ипподрома запретят движение транспорта, сообщает Харьковский горсовет.

Ограничение движения транспорта на площади Ипподрома будет у дома №94-а на ул. Мироносицкой.

Дорогу перекроют для транспорта из-за ремонта водопроводных сетей, пояснили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Объехать закрытый участок можно будет по прилегающим улицам: Сумской, Мироносицкой, Веснина.

Ранее МГ «Объектив» сообщала, что движение транспорта в переулке Мозаичном, на участке от Челебиевского переулка до переулка Волевого, перекроют до 30 мая.

Читайте также: Интервалы движения в метро Харькова изменятся с 1 мая: новый график

Популярно
Интервалы движения в метро Харькова изменятся с 1 мая: новый график
Интервалы движения в метро Харькова изменятся с 1 мая: новый график
30.04.2026, 17:44
Взрыв в Харькове — Терехов сообщил, куда «прилетело»
Взрыв в Харькове — Терехов сообщил, куда «прилетело»
01.05.2026, 21:40
Тепло возвращается. Прогноз погоды на 2 мая в Харькове и области
Тепло возвращается. Прогноз погоды на 2 мая в Харькове и области
01.05.2026, 19:58
Атака на Харьков: первые минуты после удара по АЗС, как спасали мужчину 📹
Атака на Харьков: первые минуты после удара по АЗС, как спасали мужчину 📹
01.05.2026, 13:31
Поддельную бытовую химию в Харькове маскировали под мировые бренды (видео)
Поддельную бытовую химию в Харькове маскировали под мировые бренды (видео)
01.05.2026, 16:46
На три дня запретят движение транспорта в центральном районе Харькова
На три дня запретят движение транспорта в центральном районе Харькова
01.05.2026, 20:29

Новости по теме:

28.04.2026
Движение транспорта ограничат на Холодной Горе в Харькове в среду
31.03.2026
Стало известно, почему на Харьковщине задерживается поезд
25.03.2026
Два трамвая изменят маршруты в четверг в Харькове из-за обрезки деревьев
13.03.2026
В субботу в центре Харькова перекроют движение из-за обрезки деревьев
25.02.2026
Трамвай №20 сократит маршрут в Харькове 26 февраля


