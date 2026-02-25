Трамвай №20 сократит маршрут в Харькове 26 февраля
Движение трамваев на пр. Победы и ул. Клочковской, от разворотного круга «Пр. Победы» до ул. Европейской, будет приостановлено с 10:00 до 15:00 26 февраля.
В это время будут менять кронштейны контактной сети, сообщили в департаменте строительства и дорожного хозяйства горсовета.
Трамвай №20 будет курсировать от разворотного круга «Вокзал «Харьков-Пассажирский» до разворотного круга «Ул. Европейская». Оставшуюся часть маршрута, от ул. Европейской до пр. Победы (разворотный круг), перекроет временный автобус №221.
Как сообщала МГ «Объектив», на Харьковщине демонтировали часть антидроновых сеток, которые получили повреждения из-за непогоды и негабаритного транспорта.
