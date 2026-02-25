Терехов собирает депутатов в Харькове: когда будет сессия (повестка дня)

Мэр Харькова Игорь Терехов созывает внеочередную сессию горсовета, соответствующее распоряжение уже подписано, передают в пресс-службе мэрии.

На сессию депутаты соберутся завтра, 26 февраля, в 14:00. Как обычно, ее проведут в онлайн-режиме.

На повестке дня – 28 вопросов и раздел «Разное».

Депутаты будут голосовать за внесение изменений в бюджет города. Также должны дать согласие ряду КП получить кредиты для приобретения специализированной техники. Кроме этого, на сессии планируют ликвидировать КП «Городской торговый рынок» и продлить работу временной контрольной комиссии по ООО «Коксовый завод «Новомет». Рассмотрят также земельные вопросы.