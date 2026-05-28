Подростка избили и сняли это на телефон: копы нашли подозреваемого
В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали об инциденте, который произошел 26 мая в селе Староверовка Берестинского района. В тот день избили 16-летнего подростка.
Как оказалось, между двумя подростками 16-ти лет возник конфликт, началась драка. Пока один парень бил другого – его товарищ снимал все события на телефон. Это видео полицейские обнаружили, когда занимались расследованием обстоятельств.
«По данному факту дознавателем Берестинского районного отдела полиции возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до одного года исправительных работ. Решается вопрос сообщения фигуранту о подозрении в совершении преступления», – уточнили копы.
Также правоохранители провели беседы с родителями всех участников события для того, чтобы в дальнейшем подобные ситуации не повторились.
Категории: Происшествия, Украина; Теги: избили, копы, підліток, подросток, полиция, харьковщина;
Дата публикации материала: 28 мая 2026 в 11:15;