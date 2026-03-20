Экс-работник ТЦК, избивший учителя в Харькове, пытался обжаловать приговор

Харьковский апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы защиты военнослужащего Владимира Воловика, осужденного за избиение учителя Юрия Федяя. Приговор первой инстанции вступил в силу, однако адвокат Воловика планирует подавать кассацию в Верховный суд.

Об этом в комментарии МГ «Объектив» рассказала адвокат потерпевшего Юрия Федяя Юлия Палагина.

По ее словам, апелляционная жалоба была рассмотрена 19 марта. Суд отказал в ее удовлетворении в полном объеме. Полный текст решения должен быть оглашен сегодня.

Как сообщила Палагина, защитник Воловика настаивал на переквалификации преступления из «хулиганства» на «легкие телесные повреждения», утверждая, что в его действиях не было дерзости и цинизма. Также защита просила уменьшить сумму морального ущерба со 150 тысяч до 15 тысяч гривен и обжаловала расходы на правовую помощь. Суд эти доводы отклонил.

Адвокат добавила, что во время заседания Воловик вел себя некорректно.

«Она была аналогична его поведению во время рассмотрения дела в первой инстанции, когда прокурор или я говорили вещи, которые не нравились, скажем так, обвиняемому. Он очень ярко реагировал, улыбаясь, выражаясь нецензурной бранью. Я думаю, это тоже какое-то отражение наложило на ситуацию и для такого решения суда», – отметила Палагина.

По информации адвоката, приговор предусматривает три года ограничения свободы и взыскание 150 тысяч гривен морального ущерба. Поскольку Воловик является действующим военнослужащим, это наказание является основанием его увольнения со службы.

«По состоянию на сегодняшний день будет решаться вопрос в ходе исполнения приговора суда по его увольнению с военной службы и потом уже решится вопрос об отбывании наказания. А именно – это помещение в специальное учреждение ограниченного типа, не такое суровое, как при лишении свободы, но все же это будет ограничение свободы и отбывание наказания в специальном учреждении», — объяснила она.

Палагина сообщила, что никаких средств потерпевшему Воловик не возместил и даже не пытался связаться с ним, чтобы извиниться. По ее мнению, это опровергает заявления защиты об искреннем раскаянии.

По словам адвоката, сторона защиты заявила о намерении подать кассационную жалобу в Верховный суд и может сделать это в течение трех месяцев, однако приговор уже вступил в законную силу.

«Он уже должен выполнять в полном объеме приговор суда. Что касается и исполнения наказания в части ограничения свободы, и так же, что касается решения финансовых вопросов», – уточнила Палагина.

Напомним, видео, на котором учителя окружили несколько мужчин в военной форме, и один из них нанес гражданскому несколько ударов в живот, появилось в соцсетях 11 мая 2025 года. В Харьковском ОТЦК и СП заявили, что «конфликт возник вследствие провокационных действий со стороны гражданина». Действия своего военнослужащего осудили, а также назначили служебное расследование. Уголовное производство открыли по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УКУ.

В интервью «Факты ICTV» руководитель Харьковского ОТЦК и СП Александр Конев отметил, что этого военнослужащего перевели в воинскую часть, которая сейчас выполняет боевое задание на одном из направлений, несмотря на то, что этот мужчина имеет инвалидность ІІІ группы.

7 октября Салтовский районный суд Харькова вынес приговор по делу. Как передавало «Суспільне. Харків», Воловика признали виновным в хулиганстве и назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на три года. Также суд принял взыскание морального ущерба в размере 150 тысяч гривен. Реакция экс-работника ТЦК оказалась агрессивной. Когда журналист «Суспільного» попросил у него прокомментировать решение, Воловик выбил телефон из рук корреспондента.