Военнослужащего ТЦК, ударившего учителя в Харькове, отправили на фронт
Инцидент с избиением учителя представителем ТЦК прокомментировал руководитель Харьковского ОТЦК и СП Александр Конев.
В интервью «Факты ICTV» Конев отметил, что в ОТЦК изучили ситуацию, которую засняли харьковчане.
«Я лично считаю, что наш военнослужащий был неправ и превысил свои полномочия. Относительно обстоятельств мы заслушали объяснения наших сотрудников. Как стало известно, сначала было двое фигурантов, которые отказывались предоставлять документы и прибегали к обидам. Один из них даже скрылся. А второй не скрылся. И только после того, когда наш сотрудник не сдержался, тот показал документы в подтверждение того, что он учитель и имеет бронь. Но это не оправдывает действия военнослужащего», – рассказал Конев.
В настоящее время военнослужащего перевели в воинскую часть, которая сейчас выполняет боевое задание на одном из направлений, несмотря на то, что этот человек имеет инвалидность ІІІ группы.
«Этот военнослужащий действительно был призван в ряды ВСУ еще в 2022 году, выполнял задачи в составе одного из подразделений на Изюмском, Авдеевском направлениях. Там получил боевое ранение. После трех месяцев лечения в госпитале его перевели в ТЦК», – отметил Конев.
Служил и исполнял свои обязанности в составе группы оповещения этот военный приблизительно с 2023 года.
Напомним, видео, на котором учителя окружили несколько мужчин в военной форме, и один из них нанес гражданскому несколько ударов в живот, появилось в соцсетях 11 мая. В Харьковском ОТЦК и СП заявили, что «конфликт возник вследствие провокационных действий со стороны гражданина». Действия своего военнослужащего осудили, а также назначили служебное расследование. Уголовное производство открыли по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УКУ.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: избиение, учитель, Харьков, Харьковский ОТЦК;
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- • Дата публикации материала: 2 июня 2025 в 17:59;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Инцидент с избиением учителя представителем ТЦК прокомментировал руководитель Харьковского ОТЦК и СП Александр Конев.".