Утром враг атаковал Чугуев: есть пострадавшие, повреждены десять домов

Происшествия 10:50   20.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
 Мэр Чугуева Галина Минаева сообщила, что утром 20 марта около 09:05 россияне ударили беспилотником по городу. 

Дополнено в 10:50. Минаева уточнила, что полностью разрушено домовладение. Еще десять домов – повреждены.

«Ранен один человек, еще один получил острую реакцию на стресс», – добавила мэр.

Дополнено в 10:07. В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили, что удар пришелся по частному сектору.

Обстрел Чугуева 20 марта 2026

«В результате обстрела есть разрушения и пожар. Горели гараж и пристройка к жилому дому на общей площади 60 квадратных метров. По предварительным данным, пострадал мужчина 1980 года рождения», – уточнили спасатели.

09:42. «Прилет» пришелся по одному из микрорайонов города. Уже известно о двоих пострадавших.

«Повреждение получило частное домовладение. На место «прилета» выехали экстренные службы. В настоящее время обследуется наличие других пострадавших и устанавливаются масштабы разрушений», – добавила Минаева.

Отметим, тревога в 09:05 прозвучала и в Харькове. Вскоре в Воздушных силах ВСУ предупредили, что Харьковщину полетели авиабомбы. Ранее украинские защитники также писали о группе БпЛА, которая летит в сторону Чугуева.

Читайте также: Сегодня в Харьковской области вновь будут отключать свет

Популярно
Сегодня 20 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 20 марта 2026: какой праздник и день в истории
20.03.2026, 06:00
Взрыв в Харькове: Терехов рассказал, куда «прилетело»
Взрыв в Харькове: Терехов рассказал, куда «прилетело»
20.03.2026, 00:18
Новости Харькова — главное 20 марта: что происходит на фронте
Новости Харькова — главное 20 марта: что происходит на фронте
20.03.2026, 08:44
РФ захватили Александровку на Харьковщине? Что говорят в ISW
РФ захватили Александровку на Харьковщине? Что говорят в ISW
19.03.2026, 09:28
Утром враг атаковал Чугуев: есть пострадавшие, повреждены десять домов
Утром враг атаковал Чугуев: есть пострадавшие, повреждены десять домов
20.03.2026, 10:50
Экс-работник ТЦК, избивший учителя в Харькове, пытался обжаловать приговор
Экс-работник ТЦК, избивший учителя в Харькове, пытался обжаловать приговор
20.03.2026, 10:33

Новости по теме:

21.02.2026
Утренний удар по центру Чугуева сегодня: что известно
11.10.2025
Армия РФ атаковала Чугуев: бушевал пожар, отключали свет, пострадавший
01.07.2024
Чугуев на Харьковщине зимой будет с теплом: пришло энергооборудование (видео)
02.05.2024
Чугуев готовят к отопительному сезону: мэр сообщила, на чем сделают акцент
22.03.2024
«Первые успехи есть»: в Чугуеве обещают вскоре возобновить водоснабжение


