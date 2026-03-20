Утром враг атаковал Чугуев: есть пострадавшие, повреждены десять домов
Мэр Чугуева Галина Минаева сообщила, что утром 20 марта около 09:05 россияне ударили беспилотником по городу.
Дополнено в 10:50. Минаева уточнила, что полностью разрушено домовладение. Еще десять домов – повреждены.
«Ранен один человек, еще один получил острую реакцию на стресс», – добавила мэр.
Дополнено в 10:07. В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили, что удар пришелся по частному сектору.
«В результате обстрела есть разрушения и пожар. Горели гараж и пристройка к жилому дому на общей площади 60 квадратных метров. По предварительным данным, пострадал мужчина 1980 года рождения», – уточнили спасатели.
09:42. «Прилет» пришелся по одному из микрорайонов города. Уже известно о двоих пострадавших.
«Повреждение получило частное домовладение. На место «прилета» выехали экстренные службы. В настоящее время обследуется наличие других пострадавших и устанавливаются масштабы разрушений», – добавила Минаева.
Отметим, тревога в 09:05 прозвучала и в Харькове. Вскоре в Воздушных силах ВСУ предупредили, что Харьковщину полетели авиабомбы. Ранее украинские защитники также писали о группе БпЛА, которая летит в сторону Чугуева.
Читайте также: Сегодня в Харьковской области вновь будут отключать свет
• Дата публикации материала: 20 марта 2026 в 10:50;